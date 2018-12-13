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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۷

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:

باید به کودکان فرصت اشتباه کردن داده شود

باید به کودکان فرصت اشتباه کردن داده شود

مشهد- معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: باید به بچه ها اجازه اشتباه کردن بدهیم تا یاد بگیرند و اعتماد به نفس پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده روز پنجشنبه در مراسم  تقدیر از مدیران برتر طرح تدبیر مدارس ابتدایی که در مشهد برگزار شد اظهارکرد: تکلیف را از مدارس ابتدایی حذف نکردیم بلکه تکالیف مهارتی را جایگزین مشق شب سنتی کردیم.

وی افزود: تلاش شده به جای رونویسی، مهارت  مشاهدات، احساسات و نظرات را در دانش  آموز تقویت کنیم زیرا قرار نیست ذهن بچه ها از مطالب انباشته شود بلکه قرار است کودک با بازی مطالب را یاد بگیرد. 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر می خواهیم در دوره ابتدایی توفیق بدست آوریم و تربیت و تحول اتفاق بیافتد باید براساس سند تحول بنیادین نگاه تخصصی به کودک داشته باشیم و اقتضائات دوران کودکی را به رسمیت بشناسیم و به بچه ها اجازه اشتباه کردن بدهیم تا یاد بگیرند و اعتماد به نفس و عزت نفس پیدا کنند.

حکیم زاده در ادامه بیان کرد: تمام کارهایی که در مدرسه انجام می شود باید در راستای سند تحول بنیادین باشد و این نکته مهم که ساحت های ۶ گانه تعلیم و تربیت به اندازه هم مهم هستند و هیچ کدام نسبت به دیگری برتری خاصی ندارند.

وی گفت: بهترین کار برای دانستن ویژگی های یک مدیر اثرگزار مراجعه به قرآن کریم و مبانی دینی بوده و باید بدانیم بهترین مدیر هدایت گری که از طرف خداوند متعال برای بشریت فرستاده شده وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) است که توانست تغییر اساسی در یک جامعه جاهلی ایجاد کند.

کد مطلب 4484439

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