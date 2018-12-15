اتحادیه عرب تصمیم استرالیا درباره قدس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اتحادیه عرب تصمیم استرالیا در به رسمیت شناختن قدس غربی به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل را محکوم کرد و آنرا غیرمسئولانه دانست.

اتحادیه عرب بیان کرد: این تصمیم جانبداری آشکار از مواضع و سیاست های اشغالگران اسرائیلی و تشویق اقدامات این رژیم علیه ملت فلسطین است. این تصمیم جانبدارانه و غیرمسئولانه ضد مقدسات مسلمانان و مسیحیان است.

شایان ذکر است که «اسکات موریسون» نخست‌وزیر استرالیا امروز شنبه با پشت کردن به سیاست دیرینه‌ در قبال خاورمیانه، قدس غربی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت.

با این حال وی از جابه‌جایی سریع سفارت استرالیا از تل‌آویو به قدس اشغالی اجتناب کرد و مدعی شد: اگرچه چشم‌ انتظار چنین اقدامی هستیم اما آن را به زمان مقتضی موکول می‌کنیم.

این در حالی است که وی در ماه میلادی اکتبر نیز از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی استقبال کرده بود- اظهارنظری که خشم کشورهای مسلمان آسیای جنوب شرقی نظیر مالزی و اندونزی را برانگیخت.