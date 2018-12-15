اردوغان: تروریستهای کُرد را در خندقهایشان دفن خواهیم کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، با تداوم عملیات «یگانهای مدافع خلق»- شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک کُردهای سوریه- در امتداد مرزهای مشترک ترکیه و سوریه و حفر خندقهایی در این منطقه، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به این گروه هشدار داد که چنانچه به برهم زدن صلح و ثبات در منطقه و تهدید امنیت ملی ترکیه ادامه دهند، تونلها و خندقهای حفر شده توسط آنان به گورستان آنها بدل خواهد شد.

اردوغان با تأکید بر اینکه نبرد ترکیه با تروریسم بی امان و با تمام قوا ادامه خواهد یافت، اظهار داشت: «ما به سنجار و کوه کاراچوک (محل استقرار پایگاههای مهم پ ک ک/ یگانهای مدافع خلق) در شمال عراق وارد شدیم و هواپیماهای جنگنده ما آن مکانها را به قبرستان آنان تبدیل کرد».

اردوغان تصریح کرد که ترکیه «بر برقراری صلح و امنیت در مناطق واقع در شرق رود فرات در شمال سوریه مصمم است».

گفتنی است که اعضای وابسته به یگانهای مدافع خلق- که منطقه ای به وسعت ۴۸۰ کیلومتر (۲۹۸ مایل) را در مرز ترکیه- سوریه تحت تصرف خود دارد- به تازگی به عملیاتهای خود علیه ترکیه شدت بخشیده اند.

«مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه نیز از تداوم عملیات‌های نظامی این کشور در «سنجار» عراق خبر داد. وی با اشاره به پ ک ک گفت: «عملیات ضد تروریستی ترکیه در سنجار مادامی که گروه‌های ترور در آنجا حضور داشته باشند؛ ادامه خواهد یافت».

اتحادیه اروپا نیز روز شنبه در بیانیه ای از عملیات نظامی احتمالی ترکیه در شمال شرقی سوریه ابراز نگرانی کرد. «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود از آنکارا خواست تا از اقدامات یکجانبه در سوریه خودداری کند.

در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره آمده است: «از مقامات ترکیه انتظار داریم تا با پرهیز از هرگونه اقدامات یکجانبه در سوریه که به تضعیف تلاشها در مبارزه با داعش و خطر بی ثباتی بیشتر در این کشور منتهی می شود، خودداری کند».

این در حالی است که ترکیه بدون کسب مجوز از دولت قانونی سوریه و بر خلاف قوانین و موازین بین المللی به بهانه مبارزه با گروه های کُرد، تهدید کرده که به عملیات های نظامی جدیدی در سوریه دست خواهد زد.