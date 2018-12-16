مکزیک با احیای پمکس به دنبال افزایش ۵۰ درصدی تولید نفت است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رییس پترولیوم مکزیکانوس(شرکت ملی سوخت مکزیک که به عنوان پمکس شناخته می‌شود) خبر داد، مکزیک در نظر دارد ظرف ۶ سال آینده تولید نفت خام خود را تقریبا ۵۰ درصد افزایش دهد و در ماه ژانویه با قراردادهای زیرساخت و حفاری توسعه ۲۰ میدان نفتی خود موافقت خواهد کرد.

اکتاویو رومرو، مدیرعامل پمکس گفت که دولت جدید مکزیک، در برنامه جدید خود برای صنعت نفت، سرمایه‌گذاری در اکتشافات را حدود ۱۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد داد تا روند کاهش تولیدات انرژی را معکوس کند.

رییس‌جمهور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، که در اول دسامبر دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، خواهان احیای پمکس است. این شرکت که تولید آن از رکورد ۳.۴ میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۰۴، به کمتر از ۱.۸ میلیون بشکه در روز سقوط کرده است، به شدت زیر بار بدهی قرار دارد.

رومرو در سخنرانی خود در همراهی رییس‌جمهور لوپز اوبرادور، گفت: پمکس دوباره به منبع غرور ملی تبدیل خواهد شد.

رومرو گفت: تا انتهای سال ۲۰۲۴ تولید نفت مکزیک به ۲.۶۲۴ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد و تولید گاز هم حدود ۵۰ درصد بالا خواهد رفت.

رومرو ادامه داد: در همین زمان مکزیک اکتشافات در ۲۰ میدان نفتی پیرامون خلیج مکزیک را سرعت خواهد بخشید. به همین منظور قراردادهای توسعه زیرساخت‌های لازم در ۱۵ ژانویه منعقد خواهد شد و قراردادهای حفاری چاه‌ها هم در ۳۱ ژانویه ابه امضا می‌رسند.