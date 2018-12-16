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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۹

رونمایی از گریم جدید «خنجری» در سریال کمدی «سال‌های دور از خانه»

رونمایی از گریم جدید «خنجری» در سریال کمدی «سال‌های دور از خانه»

فیلمبرداری سریال کمدی «سال‌های دور از خانه» به کارگردانی مجید صالحی به قسمت چهارم خود رسیده و در روزهای گذشته، گروه در حال فیلمبرداری سکانس‌های شبِ سریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری بخش‌های جدید سریال کمدی «سال های دور از خانه» آغاز شده و احمد مهرانفر با گریم متفاوتی نسبت به قبل، در نقش خنجری جلوی دوربین رفته است. سریال کمدی «سال‌های دور از خانه» داستانی متفاوت و کمدی از دوران پس از سربازی «خنجری» و «زهره» را روایت می‌کند که پیش‌تر آنها را در سریال «شاهگوش» دیده بودیم.

احمد مهرانفر در نقش خنجری، هادی کاظمی در نقش زهره، آزیتا حاجیان، حدیث میرامینی، آزاده زارعی، احسان کریمی، گیتی قاسمی، علیرضا استادی، میرطاهر مظلومی، مهرناز بیات، محمدرضا عقدایی، علی نظری، یداله شادمانی، خسرو احمدی، علی عامل هاشمی، بهنام شرفی، مهدی صباغی، سیاوش چراغی‌پور و مسعود روشن‌پژوه دیگر بازیگران اصلی این سریال کمدی هستند.

عکس از علیرضا خطیبی

کد مطلب 4486768
فریبرز دارایی

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