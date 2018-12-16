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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۹

واگذاری استقلال و پرسپولیس به تصویب هیات دولت رسید

واگذاری استقلال و پرسپولیس به تصویب هیات دولت رسید

واگذاری شرکت های استقلال و پرسپولیس توسط سازمان خصوصی سازی در هیات دولت به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: در جلسه امروز هیات دولت به ریاست آقای رییس جمهور ، پیشنهاد وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس که به تایید رییس جمهور رسیده بود بعد از طی کردن مراحل  کارشناسی در کمیسیون اقتصادی ، عصر امروز در هیات دولت به تصویب رسید

وزیر ورزش و جوانان افزود : با توجه به این مصوبه هیات وزیران ، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اموراقتصادی و  دارایی تمامی مراحل ارزیابی ،قیمت گذاری ، تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده خواهد داشت

کد مطلب 4487014

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