واگذاری استقلال و پرسپولیس به تصویب هیات دولت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: در جلسه امروز هیات دولت به ریاست آقای رییس جمهور ، پیشنهاد وزارتخانه مبنی بر واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس که به تایید رییس جمهور رسیده بود بعد از طی کردن مراحل کارشناسی در کمیسیون اقتصادی ، عصر امروز در هیات دولت به تصویب رسید

وزیر ورزش و جوانان افزود : با توجه به این مصوبه هیات وزیران ، سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اموراقتصادی و دارایی تمامی مراحل ارزیابی ،قیمت گذاری ، تعیین شرایط و نحوه واگذاری به متقاضیان را بر عهده خواهد داشت