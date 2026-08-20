روایت فرمانده انتظامی از امنیت پایدارآستارا؛ مردم محور آرام سازی بحران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی احدی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان با گرامی‌داشت روز خبرنگار، این روز را یادآور رسالت خطیر اصحاب رسانه در پاسداری از حقیقت و تقویت امنیت روانی جامعه دانست و گفت: خبرنگاران در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند؛ امروز دشمن بیش از هر زمان دیگر از مسیر رسانه و جنگ نرم تلاش می‌کند ذهن‌ها را هدف قرار دهد و واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد. نقش خبرنگار در چنین شرایطی، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است.

وی با بیان اینکه امنیت بدون اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی‌بخشی رسانه‌ای پایدار نمی‌ماند، افزود: خبرنگاران چشم بینای جامعه‌اند؛ آن‌ها با انتشار اخبار دقیق، مستند و مسئولانه، هم مردم را مطلع می‌کنند و هم به دستگاه‌های اجرایی برای تصمیم‌گیری درست کمک می‌کنند. در حوزه امنیت نیز رسانه‌ها با انعکاس واقعیت‌ها، مقابله با شایعات و روشنگری، نقش مهمی در خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن دارند.

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به اهمیت جنگ نرم و تهدیدات رسانه‌ای گفت: امروز دشمن با ابزار رسانه، شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوای هدفمند، به دنبال ایجاد بی‌اعتمادی، ناامیدی و اختلال در امنیت روانی جامعه است. خبرنگاران خط مقدم این میدان هستند و با قلم و صداقت خود، سد محکمی در برابر این هجمه‌ها ایجاد می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران شهرستان آستارا اظهار داشت: خبرنگاران این شهرستان در همه مقاطع کنار مردم و دستگاه‌های خدمت‌رسان بوده‌اند و با انتشار اخبار دقیق، به آرامش جامعه کمک کرده‌اند. ما خود را همراه و پشتیبان رسانه‌های مسئول می‌دانیم.

عبور موفق آستارا از بحران‌های دی‌ماه

سرهنگ احدی با اشاره به ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته، این دوره را یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مقاطع امنیتی شهرستان آستارا توصیف کرد و گفت: در دو شب ناآرامی، شدت درگیری‌ها و حجم تنش‌ها به‌گونه‌ای بود که بسیاری از نیروهای امنیتی و تعدادی از شهروندان دچار آسیب و مصدومیت شدند؛ اما با وجود شرایط سخت، شهرستان آستارا بدون هیچ فوتی و کشته از این بحران عبور کرد.

وی با تأکید بر اینکه این نتیجه تصادفی یا ساده نبود، افزود: این موفقیت حاصل اشراف اطلاعاتی دقیق، هماهنگی کامل نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه و حضور آگاهانه مردم در صحنه بود. مردم آستارا با بصیرت و همراهی مثال‌زدنی، اجازه ندادند جریان‌های مخرب از شرایط سوءاستفاده کنند.

فرمانده انتظامی آستارا همچنین با اشاره به اقدامات پس از ناآرامی‌ها گفت: پس از پایان اغتشاشات، با کار اطلاعاتی مستمر و همکاری مردم، پرونده‌های امنیتی مهمی شناسایی و کشف شد. آستارا در این دوره یکی از شهرستان‌های موفق استان در حوزه کشف و پیگیری پرونده‌های امنیتی بود.

مردم؛ ستون اصلی امنیت پایدار

فرمانده انتظامی آستارا با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در آرام‌سازی فضای شهری پس از شهادت رهبر شهید اظهار داشت: حضور گسترده و خودجوش مردم در اجتماعات و راهپیمایی‌های پس از این حادثه تلخ، پشتوانه‌ای جدی برای امنیت شهرستان بود. مردم با حضور مستمر در خیابان‌ها، اجازه ندادند جریان‌های مخرب از فضای احساسی جامعه سوءاستفاده کنند و صحنه را به سمت تنش و آشوب سوق دهند.

وی با اشاره به اینکه اگر مردم صحنه را ترک می‌کردند، شدت اغتشاشات و دامنه آسیب‌ها بسیار بیشتر می‌شد، افزود: مردم آستارا در همه مقاطع حساس از راهپیمایی‌های مردمی تا بحران‌های امنیتی ثابت کرده‌اند که پای کار انقلاب و نظام هستند. این همراهی، بزرگ‌ترین سرمایه امنیتی شهرستان است.

افزایش کشفیات مواد مخدر و کاهش سرقت‌ها

سرهنگ احدی با تشریح عملکرد انتظامی شهرستان در حوزه مبارزه با مواد مخدر، این بخش را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پلیس آستارا دانست و گفت: در سه سال اخیر، روند کشفیات مواد مخدر در شهرستان به‌صورت مستمر افزایشی بوده و پلیس موفق شده است پرونده‌های مهمی را در حوزه توزیع، نگهداری و قاچاق مواد مخدر کشف و متهمان را دستگیر کند.

وی با اشاره به اینکه این موفقیت حاصل ترکیب اقدامات اطلاعاتی دقیق و همکاری گسترده مردمی است، افزود: بخش قابل توجهی از کشفیات، نتیجه گزارش‌های مردمی و مشارکت فعال شهروندان بوده است. مردم با اطلاع‌رسانی به‌موقع از طریق پلیس ۱۱۰ و پل‌های ارتباطی پلیس، نقش بسیار مؤثری در شناسایی محل‌های نگهداری مواد مخدر، تردد افراد مشکوک و فعالیت‌های پنهانی داشته‌اند.

فرمانده انتظامی آستارا با تشریح وضعیت جرائم خرد و کلان در شهرستان، به‌ویژه در حوزه سرقت، گفت: در آستارا طی سال‌های اخیر هیچ مورد سرقت خشن، مسلحانه یا سرقتی که امنیت روانی مردم را مختل کند گزارش نشده است. این موضوع نشان‌دهنده ثبات امنیتی شهرستان و حضور مؤثر نیروهای انتظامی در صحنه است.

وی با اشاره به روند آماری جرائم افزود: روند سرقت‌ها در شهرستان کاهشی بوده و این کاهش، نتیجه اجرای طرح‌های پیشگیرانه، افزایش گشت‌های هدفمند، پایش نقاط حساس، و همکاری مستقیم مردم با پلیس است. بسیاری از سرقت‌های خرد نیز در کوتاه‌ترین زمان کشف شده و عاملان آن‌ها شناسایی و دستگیر شده‌اند.

هشدار درباره خانه‌مسافرها و ویلاهای اجاره‌ای

وی با اشاره به ظرفیت بالای گردشگری شهرستان آستارا و حضور گسترده مسافران در ایام مختلف سال، یکی از چالش‌های امنیتی این حوزه را نحوه اجاره‌دادن خانه‌مسافرها و ویلاهای شخصی عنوان کرد و گفت: آستارا به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری شمال کشور، روزانه میزبان جمعیت قابل توجهی از مسافران است. این حجم ورود گردشگر، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، نیازمند رعایت دقیق اصول امنیتی نیز هست.

وی با اشاره به برخی موارد مشاهده‌شده در شهرستان‌های اطراف افزود: متأسفانه در برخی مناطق، مالکان بدون بررسی هویت و مدارک افراد، خانه یا ویلا را در اختیار اشخاص ناشناس قرار می‌دهند. این رفتار می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرائم، سوءاستفاده‌های امنیتی و ایجاد مشکلات برای خود مالکان باشد.

فرمانده انتظامی آستارا تأکید کرد: در آستارا با هوشیاری مردم و نظارت‌های میدانی پلیس، تاکنون موارد خطرناک مشابه گزارش نشده است؛ اما لازم است مالکان خانه‌مسافرها و ویلاها هویت افراد، مدارک شناسایی و هدف اقامت را با دقت بررسی کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

برخورد با اراذل و اوباش؛ رویکرد ثابت پلیس

فرمانده انتظامی آستارا با اشاره به برخورد با افراد سابقه‌دار گفت: برخورد با اراذل و اوباش از خطوط ثابت پلیس است و امروز با اقتدار، در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حاضر می‌شویم.

وی افزود: پیشگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی و ارتقای امنیت محلات از اولویت‌های اصلی ماست.

سرهنگ احدی در پایان گفت: هدف ما خدمت‌رسانی به مردم و حفظ امنیت شهرستان است. امیدواریم با همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، هیچ‌گاه شرمنده قانون و خون شهدا نباشیم.