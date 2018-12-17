به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما از چندی پیش خود را برای شب یلدای امسال آماده کرده و برای آیتم سازی و دعوت از مهمانان مختلف اقدام کرده اند.

علی ضیا اجرای ویژه برنامه شب یلدا در شبکه یک را بر عهده دارد و قرار است این برنامه در ۲ شب پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ آذر روی آنتن شبکه یک سیما برود. در این برنامه که هنوز جزییات آن مشخص نیست مهمانان مختلفی حضور خواهند داشت و برنامه تا پاسی از شب ادامه دارد.

بزرگ‌ترین کرسی تلویزیون در شبکه دو

شبکه دو امسال شب یلدای خود را با ژیلا صادقی سپری می‌کند.

تهیه‌کنندگی این برنامه با نام «امشب مثل هر شب نیست» به طور مشترک بر عهده احسان ارغوانی و مهدی بابایی است و این برنامه هم در ۲ شب روی آنتن می‌رود.

احسان ارغوانی درباره جزییات این برنامه به خبرنگار مهر توضیح داد: ویژه برنامه شب یلدا در شبکه دو، پنجشنبه ۲۹ آذر بعد از خبر ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود و تا پاسی از شب ادامه دارد. جمعه ۳۰ آذر نیز بعد از خبر ساعت ۱۹:۳۰ پخش برنامه آغاز می‌شود و در نوبت های مختلف ادامه خواهد داشت.

وی درباره ویژگی‌های این برنامه یادآور شد: ما بزرگترین کرسی تلویزیون را تدارک دیده‌ایم و قرار است با حضور مردم اتفاقاتی رخ دهد که بهتر است خود مردم نظاره‌گر آن‌ها باشند.

شب یلدای شبکه سه با رضا رشیدپور

شبکه سه امسال با اجرای رضا رشیدپور یلدای خود را به صبح می‌رساند و این ویژه برنامه با عنوان «شب آرام» روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

اجرای ویژه برنامه شبکه سه سیما نیز همچون ۲ شبکه دیگر در ۲ شب خواهد بود و امسال شبکه‌های اصلی یک شب زودتر به پیشواز یلدا خواهند رفت، برنامه نیز با حضور هنرمندانی چون علی نصیریان، فریبرز لاچینی و ناصر طهماسب اجرا می‌شود.

در این برنامه آیتم‌های مختلفی با حضور خوانندگان و هنرمندان ضبط شده است که از جمله آن‌ها حضور رضا یزدانی در شهرک غزالی است.

همچنین از مجریان مختلف این شبکه برای حضور در برنامه دعوت شده و قرار است گفتگوها و آیتم‌های مختلفی در برنامه پخش شود.