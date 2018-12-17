به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی فرنگی صربستان با نفرات مطرح خود در پنجمین دوره رقابت های کشتی جام باشگاه های جهان حضور خواهد یافت.

بر این اساس «داور استفانک» قهرمان المپیک و جهان در وزن ۷۲ کیلوگرم، «ویکتور نمس» دارنده مدال طلا و برنز جهان در وزن ۸۲ کیلوگرم و «الکساندر ماکسیموویچ» دارنده مدال برنز اروپا و نفر پنجم جهان در وزن ۷۷ کیلوگرم از نفرات مطرح و عنوان دار تیم صربستان برای حضور در این مسابقات هستند.

پنجمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه در سالن شش هزار نفری حسین رضا زاده شهر اردبیل برگزار می شود.