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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

معاون وزیر ارتباطات؛

۵ میلیون ایرانی دارای پرونده دولت الکترونیک شدند

۵ میلیون ایرانی دارای پرونده دولت الکترونیک شدند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: بیش از ۵ میلیون نفر از شهروندان ایرانی دارای پرونده دولت الکترونیک شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی درتوئیتر نوشت: آمار ‏تعداد شهروندان ایرانی که دارای پرونده ‎دولت الکترونیک هستند، از مرز ۵ میلیون گذشته است. به نحوی که تا ساعت ۱۸ روز گذشته ۲۵ آذرماه، تعداد کل مراجعان به خدمات دولت الکترونیک به ۵ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۲۶۰ نفر رسید.

وی ادامه داد: از این تعداد، ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۲۵۷ نفر از طریق اپلیکیشن و یا وبسایت دولت همراه، پرونده خود را تکمیل کردند و ۲ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۳ نفر نیز از طریق کد دستوری *۴# به دولت الکترونیک پیوستند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره نحوه داشتن پرونده دولت الکترونیک گفت: با ثبت نام کارت سوخت، پروفایل اطلاعات فردی در سامانه دولت الکترونیک تکمیل می شود.

معاون وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که روزی تمام شهروندان بتوانند تمامی خدمات را الکترونیکی دریافت کنند.

کد مطلب 4487586

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