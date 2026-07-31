به گزارش خبرنگار مهر، با حکم اسکندر مومنی، وزیر کشور و به پیشنهاد استاندار کرمانشاه، حسن رستم‌زاد به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

حسن رستم‌زاد از مدیران باسابقه حوزه‌های اجرایی و اقتصادی کشور است و پیش از این به عنوان عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هلدینگ هگتا (هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی)، بزرگ‌ترین هلدینگ گردشگری ایران، فعالیت کرده است.

در سوابق اجرایی وی، انتخاب به عنوان فرماندار نمونه کشور در حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، مدیرعاملی و ریاست هیئت‌مدیره شرکت کار و تأمین سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکلی بنیاد مستضعفان استان‌های تهران و سمنان، فرمانداری آستارا و کسب عنوان فرماندار نمونه استان گیلان نیز دیده می‌شود.

رستم‌زاد همچنین سابقه عضویت در هیئت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، دبیری شورای عالی ایرانیان خارج از کشور و مدیریت کل حوزه استاندار ایلام را در کارنامه مدیریتی خود دارد.

وی علاوه بر سوابق اجرایی، در حوزه علمی نیز فعال بوده و سابقه تدریس در دانشگاه‌های تهران و ایلام را داراست.

با این انتصاب، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه مسئولیت پیگیری سیاست‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه اقتصاد را بر عهده خواهد داشت.