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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

زلزله ۳.۳ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۳.۳ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر شامگاه جمعه حوالی شهر کوزران در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۸:۵۴ شامگاه جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و موقعیت آن در طول جغرافیایی ۴۶.۳۷ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۸ ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری کوزران، ۲۶ کیلومتری گهواره و ۲۶ کیلومتری تازه‌آباد قرار داشته است. همچنین فاصله کانون زلزله تا شهر کرمانشاه ۷۰ کیلومتر و تا سنندج ۹۹ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومیت ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و در صورت اعلام جزئیات از سوی مراجع مسئول، اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6904616

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