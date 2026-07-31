زلزله ۳.۳ ریشتری حوالی کوزران کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشور، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۸:۵۴ شامگاه جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ حوالی کوزران در استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده و موقعیت آن در طول جغرافیایی ۴۶.۳۷ و عرض جغرافیایی ۳۴.۵۸ ثبت شده است.

کانون این زمین‌لرزه در ۲۲ کیلومتری کوزران، ۲۶ کیلومتری گهواره و ۲۶ کیلومتری تازه‌آباد قرار داشته است. همچنین فاصله کانون زلزله تا شهر کرمانشاه ۷۰ کیلومتر و تا سنندج ۹۹ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا مصدومیت ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و در صورت اعلام جزئیات از سوی مراجع مسئول، اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.