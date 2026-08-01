شتاب بازگشت زائران اربعین از مهران؛اتوبوس به اندازه کافی وجود دارد

حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:همزمان با آغاز موج بازگشت زائران اربعین، تردد در مرز بینالمللی مهران افزایش یافته و در شبانهروز گذشته بیش از ۲۶۶ هزار زائر از این مرز رفتوآمد کردهاند.
وی از آمادگی کامل ناوگان حملونقل عمومی برای انتقال زائران به مقاصد مختلف کشور خبر داد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام اظهار داشت: از ۲۵ تیرماه تا ۹ مردادماه، یک میلیون و ۸۳۰ هزار و ۵۴۳ زائر از مرز مهران تردد کردهاند.
حیدر دشتیپور افزود: از این تعداد، یک میلیون و ۳۱۵ هزار و ۷۴۵ نفر از کشور خارج شده و ۵۱۴ هزار و ۷۹۸ زائر نیز از طریق مرز مهران وارد کشور شدهاند.
وی با اشاره به افزایش ترددها در آستانه اوج بازگشت زائران گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۶۶ هزار و ۵۹ زائر در مرز مهران رفتوآمد داشتهاند که این میزان، بیانگر شتاب گرفتن موج بازگشت زائران و ضرورت استمرار آمادگی ناوگان حملونقل عمومی است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام ادامه داد: ناوگان اتوبوسی به تعداد کافی در پایانه شهید رئیسی(برکت) مهران مستقر شده و جابهجایی زائران متناسب با میزان تقاضا و بدون وقفه در حال انجام است.
دشتیپور با تأکید بر پیشبینی ظرفیتهای لازم برای مدیریت موج بازگشت زائران افزود: اعزام اتوبوسها بر اساس حجم تقاضای سفر انجام میشود و تمامی امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در پایانه شهید رئیسی(برکت) فراهم شده است.
وی اضافه کرد:با توجه به افزایش شمار زائران ورودی، از زائران اربعین درخواست میشود بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و پس از رسیدن به پایانه مهران، ضمن رعایت توصیههای مسئولان، از توقفهای طولانی در مسیر و رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی پرهیز کنند.
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