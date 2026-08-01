خسرویار: بجنورد میزبان اردوی تیم ملی کوراش بانوان شد

داریوش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی آمادهسازی تیم ملی کوراش بانوان بزرگسالان از ۱۱ مردادماه به مدت ۱۰ روز در کمپ تیم ملی کوراش بجنورد برگزار خواهد شد.
رئیس انجمن کوراش افزود: ملیپوشان در این اردو خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ژاپن و مسابقات قهرمانی جهان آماده میکنند.
وی بیان کرد: این اردو با حضور سرمربی ازبکستانی تیم ملی و مربیگری بتول پاکروح و فاطمه اسلامی برگزار میشود.
خسرویار با اشاره به اهمیت این مرحله از اردوهای آمادهسازی گفت: فراهم شدن شرایط میزبانی در بجنورد، فرصت مناسبی برای ارتقای آمادگی ملیپوشان در آستانه حضور در دو رویداد مهم بینالمللی، یعنی بازیهای آسیایی ژاپن و رقابتهای قهرمانی جهان است.
نظر شما