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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۲

خسرویار: بجنورد میزبان اردوی تیم ملی کوراش بانوان شد

خسرویار: بجنورد میزبان اردوی تیم ملی کوراش بانوان شد

بجنورد- رئیس انجمن کوراش گفت: اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان بزرگسالان از ۱۱ مردادماه به مدت ۱۰ روز در کمپ تیم ملی کوراش بجنورد برگزار می‌شود.

داریوش خسرویار در گفت‌گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اردوی آماده‌سازی تیم ملی کوراش بانوان بزرگسالان از ۱۱ مردادماه به مدت ۱۰ روز در کمپ تیم ملی کوراش بجنورد برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن کوراش افزود: ملی‌پوشان در این اردو خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ژاپن و مسابقات قهرمانی جهان آماده می‌کنند.

وی بیان کرد: این اردو با حضور سرمربی ازبکستانی تیم ملی و مربیگری بتول پاکروح و فاطمه اسلامی برگزار می‌شود.

خسرویار با اشاره به اهمیت این مرحله از اردوهای آماده‌سازی گفت: فراهم شدن شرایط میزبانی در بجنورد، فرصت مناسبی برای ارتقای آمادگی ملی‌پوشان در آستانه حضور در دو رویداد مهم بین‌المللی، یعنی بازی‌های آسیایی ژاپن و رقابت‌های قهرمانی جهان است.

کد مطلب 6904784

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