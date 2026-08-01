  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۵

آماده‌باش در پایگاه‌های نظامی عراق؛ بغداد به دنبال تقویت پدافند هوایی

آماده‌باش در پایگاه‌های نظامی عراق؛ بغداد به دنبال تقویت پدافند هوایی

به دنبال تجاوز مشترک آمریکا و عربستان علیه عراق فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دستور آماده باش در تمام پایگاه ها و پادگان ها صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که فرمانده کل این نیروها دستور افزایش سطح هوشیاری و آمادگی در تمام پایگاه ها و پادگان های نظامی را صادر کرده است.

وی اضافه کرد که این دستورات شامل تقویت طرح های اطلاعاتی پیشگیرانه برای خنثی کردن هر حمله یا نفوذی نیز می شود.

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین به وجود طرحی برای تسریع روند مجهز کردن نیروهای این کشور به سامانه های راداری و پدافند هوایی اشاره کرد.

این اقدامات در عراق بعد از تجاوز اخیر آمریکا و عربستان علیه مواضع حشد شعبی صورت می گیرد که باعث شهادت دست کم ۲۰ تن و زخمی شدن ۳۲ تن دیگر شد.

کد مطلب 6904786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها