موضع منفعلانه رئیس جمهور لبنان در قبال حملات اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ژوزف عون رئیس جمهور لبنان در موضعی منفعلانه نسبت به انفجارهای مهیب جنوب لبنان در پی تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت که این انفجارها به مثابه تشدید خطرناک تنش به شمار رفته و روند اجرای توافق چارچوب با تل آویو را مستقیما تهدید می کند.

وی اضافه کرد که این زمان وقوع این تجاوزات در آستانه نشست رم پیام های منفی مخابره می کند.

روز گذشته مقامات صهیونیست با صدور بیانیه ای اعتراف کردند که در این انفجارها از ۷۰۰ تُن مواد منفجره در جنوب لبنان استفاده کردند.

این در حالی است که دولت غربگرای بیروت به جای مقابله با این تجاوزات خطرناک اسرائیل به دنبال خلع سلاح مقاومت است.