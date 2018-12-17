بخشی از نظام بانکی باید فورا اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی بخشی از یک پروژه مفصل است، گفت: بخشی از اصلاح نظام بانکی باید فورا انجام شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت اصلاح نظام بانکی افزود: اصلاح نظام بانکی، باید یک مجموعه کامل باشد که به صورت همزمان پیاده‌سازی می‌شود؛ اما به دلیل اینکه در برخی زمینه‌ها این ضرورت وجود دارد که با فوریت، بخشی از این طرح اجرایی شود، تصویب آن را در دستور کار قرار داده‌ایم که در مراحل تصویب قرار دارد.

دژپسند گفت: بعد از تصویب، جزئیات اصلاح نظام بانکی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازپرداخت ال‌سی، یوزانس و تعهدات ارزی، از تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد و تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح شد؛ ولی به واسطه اینکه ابهامات و سوالاتی در مورد آن وجود داشت، آن سوالات پاسخ داده نشده بود؛ به همین دلیل موضوع به کارگروهی ارجاع داده شده است.

وزیر اقتصاد گفت: قرار است تا هفته آینده، نتیجه بررسی این کارگروه مشخص شود تا تعیین تکلیف نهایی در این زمینه صورت گیرد. البته این بحث جدید و خاصی نیست؛ بلکه در چهار دهه اخیر، سه بار این بحث مطرح شده و دلیل آن هم جهش‌های ارزی است که وجود داشته است؛ بنابراین باید به ساز و کارهایی برسیم که فعالان اقتصادی، با پیش‌بینی آینده، ساز و کاری را تعریف کنند که در این چنین مواقعی، بازپرداخت صورت ندهند.

وی تاکید کرد: اظهارنظر در این موضوع، بحثی نیست که الان بخواهم به عنوان موضع دولت، آن را بیان کنم، اما به زودی کمیسیون اقتصاد آن را بررسی کرده و به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید. آنگاه به دولت خواهد رفت و تصویب نهایی می‌شود.

دژپسند گفت: نتایج بررسی کارگروه، در جلسه هفته آینده کمیسیون اقتصاد مطرح می شود.

وی در خصوص فروش اموال مازاد بانک ها نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه این کار به صورت خیلی منظم در حال انجام است؛ به این معنا که بانکها برای آن برنامه‌هایی ارایه کرده اند و وزارت اقتصاد نیز آن را بررسی نمود، بنابراین با توجه به اینکه برنامه نظام بانکی تامین کننده همه خواسته‌های ما نیست، در حال تجدیدنظر هستیم که تا آخر هفته باید این کار کامل شود.

وزیر اقتصاد در خصوص رقم فروش رفته از اموال مازاد بانکها گفت: اموال مازاد بانکها دارای تنوع است، اما به هر حال شرکتهای وابسته به بانکها، در فراخوان‌های جداگانه مزایده‌هایی را انجام داده‌اند که برخی اعتراضات از سوی مخالفان نیز در این میان کاملا ملموس است.

وی افزود: این کار در شبکه گسترده‌ای در حال انجام است و ما تا تحقق هدف، نباید کوتاه بیاییم.