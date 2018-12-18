به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، در معاملات دوشنبه شب در آمریکا، با وحشت سرمایه‌گذاران از این که برنامه افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، خارج از توان تحمل اقتصاد آمریکا و بازارهای سهام باشد، وال‌استریت به شدت سقوط کرد.

شاخص داوجونز، در اولین روز معاملات این هفته، بیش از ۴۰۰ واحد سقوط کرد. تحت این شاخص سقوط سنگین یونایتدهلس و جانسون اند جانسون، سود بوئینگ و اپل را خنثی کرد.

اس‌اندپی۵۰۰ هم با سقوط سنگین غول خرده‌فروشی آنلاین، آمازون، ۱.۷ درصد به پایین کشیده شد.

حالا شاخص داوجونز وارد منطقه اصلاح قیمت شده است و بیش از ۱۱ درصد از رکورد ۵۲ هفته‌ای خود پایین‌تر آمد. اس‌اندپی‌۵۰۰ هم ۱۲ درصد از رکورد همیشگی خود که در ماه سپتامبر ثبت کرده بود پایین آمد.

شاخص نوسانات سیبوئه، معروف‌ترین شاخص وحشت بازار در وال‌استریت، به ۲۳.۷۹ واحد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح آن از ۱۰ دسامبر تا کنون است.

شاخص کامپوزیت نزدک، که سهام تکنولوژی در آن وزن سنگینی را به خود اختصاص داده‌اند، با سقوط سنگین ۳ درصدی مایکروسافت، ۱.۸ درصد به زیر کشیده شد.

به این ترتیب برای اولین بار از مارچ ۲۰۱۶، هر سه شاخص برتر وال‌استریت در منطقه اصلاح قیمت (سقوط بیش از ۱۰ درصدی نسبت به رکوردهای اخیر)، قرار دارند.

این هفته قرار است فدرال‌رزرو برای چهارمین بار و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ نرخ بهره خود را افزایش دهد. درحالی‌که وحشت از بالا رفتن نرخ بهره و بلندپروازی‌های بانک مرکزی، در سال ۲۰۱۸ بازارها را ترساند، در ماه اخیر با کمتر از حد انتظار بودن تورم و رشد اقتصادی، این ترس‌ها شدت گرفته‌اند.

ترامپ مجددا در روز دوشنبه انتقادهای خود در مورد برنامه فدرال‌رزرو را تکرار کرد و دقیقا قبل از آخرین اجلاس این بانک، فدرال‌رزرو را حتی برای این که به افزایش نرخ بهره فکر کرده است، تحت انتقاد شدید قرار داد.