به گزارش خبرنگار مهر، "فیلم ایندیپندنت"، برگزارکننده جوایز سالانه ایندیپندنت اسپریت به عنوان نسخه هنری اسکار، جایزه ای به نام جایزه رابرت آلتمن در نظر گرفته که از سال آینده به مجموعه بازیگران و کارگردان یک فیلم اعطا می شود.

در مراسم امسال "ایندیپندنت اسپیریت اواردز" که 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار می شود، آلتمن با آخرین فیلم خود "همراهان خانه ای در مرغزار" در بخش بهترین کارگردان نامزد است، ضمن اینکه جایزه ای افتخاری نیز برای او در نظر گرفته شده است.هلن میرن، رابرت دانی جونیر، الیوت گولد، کریستوفر گست، سالی کلرمن، اندی مکداول و جان سی. رایلی از جمله بازیگرانی هستند که در این مراسم تقدیر شرکت می کنند. گذشته از این، روز 20 فوریه در نیویورک و چهارم مارس در لس آنجلس هم مراسم یادبود آلتمن برگزار می شود.مراسم یادبود آلتمن در نیویورک با شرکت گروهی از همکاران او از جمله باب بالابان، هری بلافونته، کوین کلاین، جولین مور، تیم رایبنز، آلن رودولف و لیلی تاملین، همین طور فرزندانش مایکل، استفن، رابرت رید و متیو برگزار می شود. انتظار می رود در این مراسم گروه ارکستر کانزاس سیتی نیز برنامه اجرا کنند.کارگردان فیلم هایی مانند "مش"، "نشویل" و "بازیگر" سال گذشته یک جایزه اسکار افتخاری دریافت کرد. او نوامبر گذشته بر اثر عوارض ناشی از بیماری سرطان درگذشت.