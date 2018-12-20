٧٠ هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، صادق عباسی شاهکوه اظهار داشت: شرکت ارتباطات زیرساخت متولی هسته شبکه ملی اطلاعات است و با ایجاد ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در اقصی نقاط کشور، برقراری ارتباط را حتی در زمان وقوع حوادث تامین کرده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به الزامات مصوبه شورای عالی فضای مجازی به تشریح وضعیت شبکه ملی اطلاعات پرداخت و گفت: شبکه ملی اطلاعات زیرساخت فضای مجازی کشور است.

وی به موضوع امنیت در اینترنت اشاره کرد و گفت : تمام نکاتی که در سندهای راهبردی برای توسعه شبکه در دنیا مد نظر می باشد در سند شبکه ملی اطلاعات کشور نیز در نظر گرفته شده است.

عباسی شبکه ملی اطلاعات را شبکه ای پرظرفیت و پهن باند دانست و افزود: به علت نقش حیاتی این شبکه در کشور، کیفیت و پایداری آن همواره مد نظر بوده و برای ما مهم است چون وجود ضعف در این شبکه بر سرویس ها و شبکه های داخلی کشور تاثیر گذار است.

وی فعال بودن حدود ۱۱۰ میلیون سیم کارت نسل سوم و چهارم و توسعه کسب و کار اینترنتی را نشانه موفقیت و پایداری این شبکه دانست وگفت : سرشماری نفوس، ثبت نام یارانه ها و کارت سوخت به صورت الکترونیکی نشانه کیفیت بالای این شبکه برای ارائه خدمات است.

عباسی دسترسی آزاد و با کیفیت به خدمات اینترنتی را حق مردم دانست و با اشاره به تلاشها برای توسعه زیرساخت ارتباطی کشور تاکید کرد : شبکه ارتباطی کشور در ۵ سال اخیر توسعه خوبی پیدا کرده و خوشبختانه پایداری مطلوبی دارد به نحوی که هموطنان در هر مقطع زمانی می توانند دسترسی ارتباطی مناسبی داشته باشند .

وی با تشریح ظرفیت سازی های صورت گرفته در زیرساخت ارتباطی کشور گقت : ۷۰ هزار کیلومتر فیبرنوری در ۳۵۰ شهر و چند هزار روستا ایجاد شده که با ایجاد این شبکه ظرفیت ترافیک داخلی در یک سال اخیر تقریبا ۳ برابر شده است.

عباسی با اظهار امیدواری نسبت به توسعه کافی زیرساخت ها در آینده خاطرنشان کرد: به دلیل توسعه شبکه فیبرنوری بین مراکز استان‌ها و سایر مراکزی که در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است و توسعه شبکه انتقال نوری با فناوری‌های روز دنیا و شبکه IP با تجهیزات نوین، ظرفیت زیرساخت ها در بخش هسته شبکه ملی اطلاعات توسعه خیلی خوبی پیدا کرده است.

وی افزود: توسعه شبکه ملی اطلاعات طی سال های اخیر رشد فزاینده کسب وکارها و فراهم کنندگان محتوا و خدمات داخلی را در پی داشته است، به طوری که در یک سال اخیر مصرف ترافیک داخلی بیش از ۳ برابر شده ولی مصرف اینترنت به نسبت بسیار کمتری افزایش یافته است.