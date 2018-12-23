حکم اعدام قاتل ملیکای ۵ ساله تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسروی‌وفا با اعلام خبر تأیید حکم اعدام قاتل ملیکای ۵ ساله اظهار داشت: رأی اعدام صادره در پرونده قتل ملیکای ۵ ساله اهل و ساکن فلاورجان که چندی پیش در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی شد، مورد تأیید قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: دستگاه قضایی استان اشد مجازات‌های قانونی را برای متجاوزان به جان، مال و ناموس مردم و نیز مخلان نظم و امنیت جامعه اعمال خواهد کرد.

گفتنی است ملیکای ۵ ساله در مهر ماه سال جاری قربانی یک معامله شوم مواد مخدر شده بود که با اقدامات سریع قضایی قاتل او دستگیر و پس از انجام تحقیقات در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شد.