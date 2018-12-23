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۲ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

حکم اعدام قاتل ملیکای ۵ ساله تایید شد

حکم اعدام قاتل ملیکای ۵ ساله تایید شد

اصفهان - رئیس دادگستری استان اصفهان گفت: رأی اعدام صادره در پرونده قتل ملیکای ۵ ساله که چندی پیش در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی شد، مورد تأیید قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسروی‌وفا با اعلام خبر تأیید حکم اعدام قاتل ملیکای ۵ ساله اظهار داشت: رأی اعدام صادره در پرونده قتل ملیکای ۵ ساله اهل و ساکن فلاورجان که چندی پیش در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان رسیدگی شد، مورد تأیید قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: دستگاه قضایی استان اشد مجازات‌های قانونی را برای متجاوزان به جان، مال و ناموس مردم و نیز مخلان نظم و امنیت جامعه اعمال خواهد کرد.

گفتنی است ملیکای ۵ ساله در مهر ماه سال جاری قربانی یک معامله شوم مواد مخدر شده بود که با اقدامات سریع قضایی قاتل او دستگیر و پس از انجام تحقیقات در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان اصفهان محاکمه شد.

کد مطلب 4492847

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