تدوین نقشه جامع محیط زیست خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر،تورج همتی یکشنبه شب در نخستین نشست شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد:نقشه جامع محیط زیست استان هم اکنون در دستور کار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته است و تدوین نقشه جامع محیط زیست با رویکرد آمایش راهبردی برای نخستین بار درسطح کشور صورت می پذیرد و حفاظت محیط زیست خراسان رضوی دراین خصوص پیشرو بوده است.

وی افزود:سند توسعه همه جانبه نگر و پایدار خراسان رضوی با رویکرد آمایش راهبردی با لحاظ نگرش سیستمی و ظرفیت ها و محدودیت های محیط زیست درجهت گیری توسعه تدوین شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست ادامه داد: این سند به عنوان نقشه راهی برای برنامه های عملیاتی جامع بر مبنای سناریو های محیط زیست محور و ترسیم ماموریت های محوله بر اساس اسناد آمایش و توسعه استان است.

وی گفت:۱۴ منطقه از مناطق چهارگانه استان دارای طرح توجیهی و طرح جامع مطالعاتی هستند که به عنوان نقشه راه مورد استفاده قرار می گیرند و هم اکنون طرح های مطالعاتی تالاب بزنگان و مدیریت زیست بوم رودخانه تجن و مقابله با گرد و غبار در مناطق حفاظت شده سیرخون، درونه و پناهگاه حیات وحش شیر احمد از محل اعتبارات ملی و استانی انجام شده است.

همتی تصریح کرد:قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، صراحتاً "پژوهش" را از ارکان ذاتی ادارات کل حفاظت محیط زیست دانسته و ادارات کل نیز در قالب مراکز تحقیقات زیست محیطی فعالیت دارند.

وی تاکید کرد: توسعه فناوری، مالکیت فکری و اجرایی شدن یافته های پژوهشی در حوزه حفاظت محیط زیست از مهمترین خروجی های نشست های تعاملی متولیان حفاظت محیط زیست با دانشگاهیان بوده است و ارتقاء حفاظت محیط زیست به یک سازمان پژ‍وهش محور و دانش بنیان از مهمترین اهداف توسعه و دلیل شکل گیری شورای پژوهشی است.