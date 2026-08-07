به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید محمدعلی رحیمزاده که در پی اقدام تروریستی عوامل گروهک ضدانقلاب به شهادت رسید، صبح جمعه با حضور گسترده مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی در اورامان و روستای سرپیر تشییع و به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید محمدعلی رحیمزاده، از شهدای اقدام تروریستی عوامل گروهک ضدانقلاب، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان محلی و فرماندهان نظامی و انتظامی در شهر اورامان و روستای سرپیر برگزار شد.
در این آیین معنوی، فرماندار شهرستان، امام جمعه شهر اورامان، فرمانده سپاه شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی، بخشدار مرکزی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس اداره آموزش و پرورش، رئیس اداره جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و مردم شهیدپرور منطقه حضور داشتند و با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.
شهید محمدعلی رحیمزاده پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، حوالی ساعت یک بامداد، در منزل شخصی خود بر اثر اقدام تروریستی عوامل مسلح گروهک ضدانقلاب به شهادت رسید.
شرکتکنندگان در این مراسم با بدرقه باشکوه پیکر این شهید، ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی صورتگرفته، بر ضرورت حفظ امنیت، تداوم راه شهدا و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و با آرمانهای امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
پیکر مطهر شهید محمدعلی رحیمزاده پس از اقامه نماز، در زادگاهش روستای سرپیر به خاک سپرده شد.
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