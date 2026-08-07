به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «زندهشور» به کارگردانی کاظم دانشی، یکی از آثار پربحث چهلوچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر بود که در بخش سودای سیمرغ به نمایش درآمد. این فیلم که با مضمونی اجتماعی و در ژانر درام-جنایی ساخته شده است با بازیگرانی چون بهرام افشاری، سارا بهرامی، حامد بهداد و امیر جعفری توجههای بسیاری را به خود جلب کرده و در ۲۰ روز نخست اکران توانست به فروش حدودا ۶۰ میلیارد تومانی دست یابد.
راه رفتن در لبه مرگ و زندگی
«زندهشور» روایت شب آخر زندگی پنج زندانی محکوم به اعدام است. در مرکز داستان، مرتضی زند نماینده دادستان با بازی بهرام افشاری، قرار دارد که مأموریت اجرای حکم این پنج نفر را در شهری دیگر بر عهده گرفته است. فیلم در فضایی بسته و خفقانآور (حمام زندان، دفتر، حیاط محل اجرای حکم) میگذرد و تمام وقایع آن در ساعات پایانی پیش از سحر رخ میدهد یعنی زمانی که محکومان برای غسل آخر آماده اجرای حکم میشوند.
هر یک از پنج محکوم، داستان و انگیزه متفاوتی برای قتلی که مرتکب شده دارد. این قصهها که به موازات هم روایت میشوند، هر کدام نمادی از علل اجتماعی جرم (فقر، مسائل ناموسی، انتقام) هستند. فیلم تلاش میکند با نشان دادن زمینههای وقوع این جنایتها، از قضاوت سادهانگارانه درباره محکومان پرهیز کند.
هسته دراماتیک فیلم حول تلاشهایی شکل میگیرد که در لحظات آخر برای گرفتن رضایت اولیای دم و جلوگیری از اجرای حکم انجام میشود.
حضوری متفاوت از بهرام افشاری
کاظم دانشی پس از تجربه «علفزار» و «بی بدن» بار دیگر سراغ فضایی رفته که برای او آشناست و پروندههای جنایی و آدمهای گرفتار در موقعیتهای بحرانی را دستمایه فیلم خود قرار داده است. او در «زندهشور» با قرار دادن پنج محکوم در یک فضای مشترک، مخاطب را در موقعیت قضاوت قرار میدهد و او را با پرسشهایی درباره عدالت، مسئولیت فردی و مرز میان مجازات و بخشش روبهرو میکند.
بازیگران «زندهشور» یکی از نقاط قوت فیلم محسوب میشوند. بهرام افشاری در نقش نماینده دادستان، یکی از بهترین بازیهای کارنامه خود را ارائه داده است. افشاری که در این سالها بیشتر با فیلمهای کمدی مانند «هفتادسی»، «مرد عینکی»، «فسیل»، «سال گربه» و ... روی پرده سینما رفته بود بار دیگر با «زنده شور» توانست در یک نقش جدی ظاهر شود. در کنار او امیر جعفری، حامد بهداد و دیگر بازیگران، فضایی باورپذیر و پرتنش خلق کردهاند.
«زندهشور» این روزها با رده سنی مثبت ۱۵ سال روی پرده سینماهاست و با روایت لحظات پایانی زندگی پنج محکوم به اعدام تجربهای پرتنش و گاه ناراحتکننده برای مخاطب رقم میزند؛ چنان که در دقایق ابتدایی ممکن است حتی آزاردهنده به نظر برسد. با این حال، تماشای این فیلم در روزهای اکران خالی از لطف نیست، چراکه «زندهشور» مخاطب خود را با پرسشهایی مواجه میکند که پس از پایان فیلم همچنان در ذهن میمانند.
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