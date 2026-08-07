به گزارش خبرگزاری مهر، محمد منفرد گفت: آنچه امروز بر جامعه داروسازی به ویژه مؤسسان داروخانهها میگذرد، دیگر صرفاً مجموعهای از مشکلات صنفی نیست؛ بلکه نتیجه سالها تصمیمگیریهای نادرست، سیاستگذاریهای غیرکارشناسی و بیتوجهی به جایگاه و حقوق قانونی داروسازان است.
وی افزود: شرایط به گونهای رقم خورده که برخی از همکاران، از سر استیصال و احساس مسئولیت، خود وارد میدان شدهاند تا صدای اعتراض و مطالبهگری جامعه داروسازی را رساتر به گوش مسئولان برسانند. این دغدغهمندی و روحیه مسئولیتپذیری، شایسته احترام و تقدیر است.
رئیس انجمن داروسازان استان فارس گفت: این حرکت، یک واقعیت مهم را بیش از گذشته آشکار کرد؛ اینکه مشکلات امروز داروسازی، معلول یک یا دو تصمیم مقطعی نیست، بلکه ریشه در ساختاری دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است. نمیتوان انتظار داشت تنها بخشی از این ساختار معیوب اصلاح شود و جامعه داروسازی از بحرانهای موجود عبور کند. تا زمانی که نگاه تصمیمگیران به حوزه سلامت و داروسازی اصلاح نشود، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.
منفرد افزود: در این میان، لازم میدانم با صراحت اعلام کنم هرگز منافع شخصی، ملاحظات اداری یا مناسبات فردی را بر منافع جامعه داروسازی ترجیح ندادهایم و نخواهیم داد. مسئولیت ما دفاع از حقوق داروسازان است و این مسئولیت نه قابل واگذاری است و نه قابل معامله.
وی گفت: در ماهها و سالهای گذشته، از تمامی ظرفیتهای قانونی، صنفی و حرفهای برای پیگیری مطالبات همکاران استفاده کردهایم و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت. اما امروز نیز با صراحت اعلام میکنیم که زمان بسنده کردن به وعدهها، جلسات تشریفاتی و مکاتبات بینتیجه گذشته است. جامعه داروسازی، پاسخ عملی، تصمیمات مؤثر و اقدامات فوری میخواهد. هیچ مسئولی حق ندارد مشکلات انباشته این صنف را نادیده بگیرد یا حل آن را به آیندهای نامعلوم موکول کند.
منفرد افزود: انجمن داروسازان استان فارس، در کنار همه همکاران خواهد ایستاد و تا تحقق مطالبات قانونی و برحق جامعه داروسازی، از هیچ اقدام قانونی و صنفی دریغ نخواهد کرد. ما نه اهل سکوت هستیم، نه اهل عقبنشینی و نه اجازه خواهیم داد حقوق داروسازان در هیاهوی تصمیمات نادرست و بیتوجهیها بیش از این تضییع شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: وعدهها، سالها است که مرهمی بر زخمهای جامعه داروسازی نبودهاند. آنچه امروز مطالبه میکنیم، نه وعدههای تازه، بلکه اقدامات عملی، تصمیمات مؤثر و نتایج ملموس است.
منفرد گفت: صبر و متانت جامعه داروسازی هرگز به معنای انصراف از حقوق قانونی و صنفی خود نبوده و نخواهد بود. این صبر، برخاسته از مسئولیت پذیری در قبال سلامت مردم است، نه پذیرش بیعدالتی. اما بدیهی است که این صبر و بردباری نیز حد و اندازهای دارد و هیچ صنفی را نمیتوان تا ابد به امید وعدههای تکراری و تصمیمات به تعویقافتاده، در انتظار نگه داشت.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و همصدایی نیاز داریم؛ چرا که تنها با اتحاد جامعه داروسازی میتوان حقوق از دسترفته این صنف را احیا کرد و مسئولان را به انجام وظایف قانونی خود واداشت.
نظر شما