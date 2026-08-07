به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی عبداللهی با اعلام این خبر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر مدیریت شهری، حمایتهای دولت و هماهنگی دستگاههای اجرایی، عملیات اجرایی فاز نخست پروژه قطار شهری فردیس بهصورت رسمی اوایل هفته آینده آغاز خواهد شد؛ پروژهای که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تکمیل شبکه حملونقل ریلی استان خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه شهرستان فردیس با حدود یک میلیون نفر جمعیت، یکی از متراکمترین شهرهای کشور به شمار میرود، افزود: رشد سریع جمعیت، حجم بالای سفرهای روزانه، همجواری با تهران و کرج و کمبود زیرساختهای حملونقل عمومی، ضرورت اجرای این پروژه را بیش از گذشته آشکار کرده است.
استاندار البرز ادامه داد: مسیر قطار شهری فردیس به طول ۱۰.۲ کیلومتر از ایستگاه پل شهید سلطانی آغاز شده و تا پارکینگ شهر ملارد امتداد مییابد. این مسیر از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا ایستگاه شهید سلطانی به عنوان نقطه اتصال شبکه متروی تهران با قطار شهری فردیس، امکان دسترسی سریع، ایمن و آسان شهروندان به شبکه حملونقل ریلی پایتخت را فراهم خواهد کرد و نقش مؤثری در کاهش تردد خودروهای شخصی و بار ترافیکی محورهای کرج، فردیس و تهران خواهد داشت.
عبداللهی با تشریح جزئیات فاز نخست پروژه گفت: در این مرحله، سه هزار و ۳۰۰ متر تونل از محدوده پل شهید سلطانی تا ساختمان شهرداری مرکزی فردیس احداث خواهد شد. همچنین سه ایستگاه در این مسیر پیشبینی شده که ایستگاه مقابل شهرداری مرکزی فردیس بهصورت کامل و با قابلیت مسافرگیری به بهرهبرداری خواهد رسید و دو ایستگاه سرحدآباد و انبار نفت نیز در این مرحله با حدود ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی احداث میشوند که در صورت تأمین منابع مالی، تکمیل کامل آنها نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه برای اجرای بخش ساختمانی این مرحله حدود چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار و برای تأمین تجهیزات نیز ۱۵ میلیون یورو منابع ارزی پیشبینی شده است، افزود: مدت اجرای فاز نخست پروژه ۳۹ ماه برآورد شده و همزمان طراحی و مطالعات فاز دوم نیز در حال انجام است.
استاندار البرز تأکید کرد: توسعه حملونقل ریلی یکی از اولویتهای مهم استان است و اجرای پروژه قطار شهری فردیس علاوه بر تسهیل دسترسی مردم به شبکه ریلی تهران، موجب صرفهجویی در زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی تردد و ارتقای شاخصهای توسعه شهری خواهد شد. با بهرهبرداری از این پروژه، یکی از مهمترین مطالبات مردم فردیس در حوزه حملونقل عمومی محقق میشود و گام بلندی در مسیر توسعه متوازن استان البرز برداشته خواهد شد.
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