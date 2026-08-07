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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۶

پاسخ تأمین‌اجتماعی به زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان

پاسخ تأمین‌اجتماعی به زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی، بر تلاش سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت معوقه مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنفشه محمودیان، در گفتگوی تلفنی برنامه پایش شبکه یک سیما، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص معوقه مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و زمان پرداخت آن، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که در اسرع وقت این معوقات پرداخت شود و این مهم، اولین و اصلی‌ترین دغدغه این روزهای ما است.

وی با اشاره به اینکه همه‌ساله طبق ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی حقوق مستمری‌بگیران باید با تصویب هیئت وزیران افزایش پیدا کند، افزود: با توجه به اینکه اعمال این ماده منوط به پیش‌نیازها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ مصوبات مراجع قانونی است، عموماً در همه سال‌ها احکام افزایش در ماه‌های دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید از این ماه‌ها پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت در قالب مبالغ جداگانه‌ای باید پرداخت شود.

محمودیان گفت: در سال‌جاری نیز با توجه به تصمیم شورای عالی کار، افزایش دستمزدها با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته مصوب و بخشنامه مزد هم ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ شد. اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی در راستای افزایش مستمری‌ها نیز از آن‌ تاریخ آغاز و به منظور جلب مشارکت و همفکری ذینفعان، جلساتی با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی تشکیل و بلافاصله فرایند اخذ مصوبات لازم پس از این مراحل شروع شد و در نهایت از خرداد ماه مستمری‌ها بر اساس احکام جدید پرداخت شد.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: این فرایند و ایجاد مابه‌التفاوت حقوق قبلی و جدید در سال‌های قبل و در شرایط عادی کشور هم وجود داشته و اتفاقی خارج از روال معمول نبوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌جاری به واسطه شرایط اقتصادی کشور، سازمان تأمین‌اجتماعی فشار قابل توجهی را متحمل شده است؛ افزود: مستمری ماهانه پرداختی عموماً از محل منابع حاصل از حق‌بیمه است و پرداخت این مابه‌التفاوت نیازمند این است که علاوه بر منابع نقدی ماهانه‌ای که سازمان برای پرداخت مستمری‌ها و هزینه‌های درمانی و سایر تعهداتش استفاده می‌کند، منابع مازادی نیز تأمین شود.

محمودیان با اشاره به اینکه مجموع مبلغ مربوط به مابه‌التفاوت دو ماهه افزایش حقوق سال‌جاری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی ۸۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: امسال با توجه به تورم و فشار معیشتی، تمام تلاش مسئولان سازمان بر این قرار گرفت که افزایش حقوق‌ها در حد ظرفیت‌های موجود در بالاترین سطح ممکن اعمال شود و در نتیجه میزان این افزایش‌ها هم رشد قابل‌ توجهی پیدا کرده است.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: حتی در این شرایط، همه موضوعات موجود، مانع انجام وظیفه ما نیست؛ ما شرایط اقتصادی و دغدغه معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را به خوبی درک می‌کنیم و از این عزیزان جدا نیستیم.

به گفته وی، مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران برای پرداخت هرچه سریع‌تر این معوقات، کاملاً به‌حق و قابل احترام است و در حال حاضر پرداخت این معوقات یکی از اولویت‌های اصلی همه مسئولین سازمان تأمین‌اجتماعی است.

محمودیان افزود: تأمین چنین مبلغی نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود است و این کار اکنون با همکاری دولت و مجلس‌ در جریان است و سازمان تأمین‌اجتماعی به صورت شبانه‌روزی موضوع را پیگیری می‌کند تا با بهره‌مندی از هر ظرفیت و روشی فرایند تأمین مالی انجام شود.

مدیرکل امور مستمری‌های سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه زمان دقیق تأمین مالی و پرداخت‌های مورد اشاره نهایی نشده است، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه حتماً توسط سازمان تأمین اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6910125
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • مستمری بگیرتامین اجتماعی IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      58 2
      پاسخ
      بابا دستخوش اقای محمودی مدبر کل امور مستمریهای تامین اجتماعی زحمت کشیدن وفرمودن این حالت افزایش حقوق و پرداخت ان هرساله و در سالهای قبل و قبل از جنگ 12روزه 40 روزه هم به همین حالت و با تاخیر انجام شده واین امری عادیست وای به حال ما که جنگ امسال بهانه ای شده برای تامین اجتماعی سالهای که جنگ نبود بقول خودشون عادی وبا تاخیر پرداخت ها رو انجام دادن وخدا میدونه به بهانه جنگ وبقول خودشان کاهش در امد تامین اجتماعی کی این دو ماه طلب ماهارو پرداخت کنن ولی فکر کنم زمانی که پرداخت کنن میشه نوش دار بعدمرگ
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      56 13
      پاسخ
      بیچاره مستمری بگیران تامین اجتماعی البته همه نه آن عده ای که حقوق ۲۰ و۳۰ و۴۰ م حقوق می گیرند
    • حسن IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      53 3
      پاسخ
      این برنامه ریزی که میفرمایند، کی انجام خواهد شد؟؟؟؟
      • ناشناس IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
        2 1
        آخه امسال بد افزایش حقوق اجرا کردند به بعصی ها بالای 20 میلیون و برخی هم حداقل تا 6 تومان اضافه شد حالا اگه بخوان معوقه بالای 20 میلیونی رو بدن واقعا ندارن. مدیریت در واقع ندارن.
    • غضنفر IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      75 8
      پاسخ
      وقتی می خواهند حق مردم را بدهند جان می کنند ولی در مدت ۵ ماه از سال گذشته ۴ بار افزایش قیمت نان و لبنیات داشته ایم! نان بربری از ۸ هزار تومان رسیده به ۳۰ هزار تومان! لبنیات که خدا داند؟
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      50 1
      پاسخ
      خسته نباشید کلی توضیحات نتیجه اینکه پرداخت معوقات هنوز معلوم نبست خیلی استفاده کردیم..واما شرایط مدیریت موجود موید عدم وجود چشم انداز برای سازمان تامین اجتماعی است و این با روح مدیریت هوشمند امروزی کاملا مغاریت دارد..
    • فرهنگ حاتم اردستانی IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      45 2
      پاسخ
      سلام من شاید این را مطرع کرده باشم روز بروز تورم بالا میره دیکه پرداخت معوقه ها بعد از ۵ ماه چه فایده داره حالا اکر ما بدهی داشتیم زود کم میکردن چند صد هزار ادم باید چقدر منتظر باشن
    • علی ازاد IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      36 3
      پاسخ
      ایا دولت نمیتواند دویا سه ماه قبل از سال نو یک لایحه مجزی در رابطه با ترفیع حقوق باز نشسته ها تامین اجتماعی و راه کارهای تامین ان بدهد تا ایجنین کارگرهای بازنشسته را نقره داغ نکند
      • سیدهادی موسوی قدیم IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
        22 0
        آیا این عدالت است‌ که‌ وعده سرخرمن می دهی
    • مهدی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      36 4
      پاسخ
      شما که مبلغ افزایش را قبل از سال جدید میدانید و میدانید که هر چه تصویب شد باید توسط دولت تایید و ابلاغ شود چرا مبلغ افزایش را محاسبه نمیکنید و عنوان علی الحساب افزایش پرداخت نمیکنید
    • حسن IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      22 4
      پاسخ
      این پول رو ندید هم مشکلی ایجاد نمیشه چون دیگه ارزشی ندارد
    • NL ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      9 4
      پاسخ
      چی شد ؟؟؟!!!🤔
    • علی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      12 3
      پاسخ
      همین که دغدغه مندید خیلی خوبه با همین دست فرمون پیش برید.اتفاقا سه چهار روز پیش رییس جمهور برای ده روز دیرتر پرداخت کردن حقوق اساتید دانشگاه ها که اونا هم حق شونه می‌گفت آدم میخواد سرش رو بزاره تو خاک همچنین چیزی
    • Na DE ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      32 2
      پاسخ
      مشکل ما نیست که تامین اعتبار ندارید شما متعهد به انجام‌مسئولیت خود هستید در صورت دیرکرد باید جریمه دیر کرد پرداخت محاسبه شود و همراه با معوقات پرداخت نمایید در غیر اینصورت شما فقط افراد غیر مسئول بیش نیستید
    • شهر وند IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      31 3
      پاسخ
      خدا یا دراین اوضاع واحوال سخت گرانی های غیر قابل مهار و کنترل . صبر و تحمل و سلامتی عنایت فرماید ...ضرب المثل سیر از گرسنه خبر نداره هرروز عیان تر میشود .....خدایا مددی فرما ..
    • IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      31 2
      پاسخ
      کلی مطلب نوشتین خوب آخرش را همون اول می‌گفتین ،،معلوم نیست معوقات کی واریز میشه،،سر ما را با تیتر الکی درد نیاورید
    • محمد ذاکری IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      33 3
      پاسخ
      تامین اجتماعی برای یک روز دیرکرد پرداخت حق بیمه، از کارفرما جریمه می گیرد، چگونه است که برای تاخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان، هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند. این عمل ناصواب باید اصلاح شود. اگر تامین اجتماعی مجبور به پرداخت هزینه تاخیر تادیه برابر نرخ تورم واقعی گردد. حتما مطالبات معوق بازنشستگان را زودتر پرداخت می کند.
    • فاطمه IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      21 4
      پاسخ
      واقعااین چه وضعه کسانی مثل بنده که هزینه دوتابچه رومیدم خیلی بی انصافیه درست وحسابی که حقوق اضافه نکردین الانم که همونو چندماهه نگهداشتین دیگه واقعاموندیم چی بگیم حقوق کارمندابه تایم واریزمیشه عیدی هاشون چندبرابر حقوق واریزمیشه بعضی هادرسال دومرحله حقوقشون اضافه میشه بعدشرایط مابا نشسته هااینجوریه
    • بازنشسته IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 3
      پاسخ
      حرف های تکراری یه من یه غاز ...
    • منصوره IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      8 0
      پاسخ
      آخه مگه آقای مدیر کل نمیدونه که سالهای قبل تورم مثل الان نبود وجنگ هم نبود که این حرفو میزنن ،
    • مهدی IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      13 1
      پاسخ
      میشه یک دفعه ای بگن نمیدیم 35 سال حق بیمه گرفتن اون از بیمه تکمیلی شون این هم از معوقه ای که بی ارزش شده
    • حسین سعیدی IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      7 1
      پاسخ
      خیلی مزخرفه آیا خودتان گرفته‌اید یا نه یک ذره فکر ما باشید
    • حسام IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      8 0
      پاسخ
      من که بیمه ام کمه چون سر کار به خاطر حادثه ای از کار افتاده شدم من با ماهی چهار میلیون تومان چه کار باید بکنم به خاطر حادثه نتونستم بیمه بیشتر بپردازم مثل من زیاد هستن با ماهی چهار یا پنج میلیون ما چکارکنیم فقط باید بمیریم که اون هم نمیشه قبر فقط 200میلیونه.......؟
    • قنبری JP ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      9 1
      پاسخ
      سال به سال قربون پارسال گرانی از یک طرف حق بازنشسته بدبخت پرداخت نکردن هم از طرفی دیگر
    • بازنشسته IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      12 1
      پاسخ
      آخ این چه وضعی یه ذره انصاف داشته باشین چرا حقمون را نمیدید حق خودمون به خودمون نمیرسه تورا خدا پی گیری کنیدحق 2 ماهمون را بپردازید
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۶
      8 0
      پاسخ
      درود، عذرخواهی مینکم ولی باید بگم، بنظرم در طول این ۵ماه شمار زیادی از مستمری بگیران فوت نموده و هستند کسانی که بازمانده واجد شرایط برای برقراری مستمری ندارن، پس اینجا به نفع تامین اجتماعی میشه که دیگه علاوه بر قطع حقوق آنان، معوقه ای هم پرداخت نمی کنه پس هر چه طولانی تر بار مالی کمتر
      • غلامرضا بوالحسنی IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
        1 0
        از کلیه مسولین محترم و دست اندر کاران تامین اجتماعی با تورم فوق ما خیلی گرفتاریم بازنشستگان تامین اجتماعی قشر ضعیفی هستند خواهشمندم مسولین محترم بخاطر بازنشستگان معوقات بازنشستگان را پرداخت کنید درست است که حقوق کمی زیاد شده هر کس بامش بیشتر برفش ش پرداخت کنید ممنونم
    • رضا IN ۰۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      4 1
      پاسخ
      سودبانکی تاخیردرپرداختها دربدترین حالت ۲۸ درصدسالیانه هست که باید محاسبه وبه بازنشستگان پرداخت شود
    • IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 1
      پاسخ
      برابر مستندات بخاطر عقب افتادن ۵۰ میلیون تومان اقساط بانک از من به دادگاه شکایت کرده است نزدیک به ده میلیون تومان هم خسارت دادرسی و هزینه وکیل به عهده بنده است در حالی که همین مبلغ را بابت تفاوت دو ماهه از تامین اجتماعی طلبکارم اگر بموقع پرداخت میشد این خسارت متوجه من نبود
    • بی نام IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      26 0
      پاسخ
      واقعا هر روز تو گوگل این حرف بالا میاد معوقه بازنشستگان.بعدش پایین صفحه به اندازه یک کتاب توضیح میدن بعدش پایان داستان می گویند اگر تامین منابع شد.
    • مردمی IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      5 6
      پاسخ
      خواهشا ی کم درک کنید کشور در شرایط بحرانی هستش تاقبل جنگ خدایی مشکلی بابت واریز ی ها و افزایش ها نداشتیم ان شاءالله ک مسئولین هم درک کنن و زودتر چاره ای ببندیشن
    • میرباقری IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام طبق قانون اساسی آیا با این افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و بقیه شهروندان منزلت اجتماعی افراد جامعه ایرانی حفظ میشود
    • حسین IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      وعده وعید به بازنشسته بیچاره ندهید که منبع مالی تأمین بشوشایداین اتفاق نیفتد تکلیف باز نشسته با این گرانی در جامعه چه میشود باید از هرجا که بشودوام دریافت کند سازمان تامین اجتماغی
    • زارعی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      دیگه فایده ای نداره از اول سال تا حالا چقد تورم رفته بالا
    • محمد IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      اقلا یه حرف جدید بزن ، همه اینا رو خودمون هم میدونستیم
    • IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام عرض ادب فقط میخوام بدونم ایا خودتون با ۲۰ تومن ماهانه میتونید زندگی کنید شوهرم هم سکته مغزی کرده ونمیتونه کار کنه
      • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
        0 0
        باسلام جناب محمودی و آقای سالار خودشان می‌دانند که چرا هرساله افزایش حقوق مستمری ها به تعویق می افتد مبلغ ۸۲ همت را اگر شش ماه در بانک سپرده کنید باسود ۲۳ درصدچه مبلغی میشود در ماه فروردین تابه حال تورم ۳۰ در صد شده آیا معوقات با تو رم محاسبه میشود
    • کریم فخریان US ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      چرا قبل از پایان سال در خصوص افزایش حقوق هیت محترم وزیران با هماهنگی شورای عالی کار جلسات را نمیگیرن ومصوب نمیکنن که افزایش حقوق در همان فروردین لحاظ بشه نه اینکه درابتدای سال بعد تصمیمات گرفته بشه وبار مالی را زیاد کنه که قادر به پرداخت انجام چنین مبلغی نباشه وسازمان میتونست این دوماهه را همراه دو حقوق تیر ومرداد پرداخت کنه تا اینکه بار مالی وفشار کمتری به سازمان اید وبازنشستگان هم معترض نباشند
    • مسعود کعبی پور IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      2 1
      پاسخ
      دوصدگفته چو‌نیم کردار نیست . توضیحات بی فایده برای بازنشستگان آب و نان نمی شه.
    • اسماعیل IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 1
      پاسخ
      پول مردم بدید حرفها آب نون نمیشه برامردم
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بازنشسته مشکل سازمان نیست؛ بازنشسته، صاحبِ حقِ بیمه‌ای است که سال‌ها برایش پول داده است. دهک های هشت و نه و ده رو حذف کنید تا منبع درامدی حاصل بشه...
    • مهدی IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام.،شما که میگین پول و منابع نداریم.چی شده که حقوق کامل کشوری و لشکری جور شده.فقط برای بازنشسته تامین اجتماعی ندارین؟ انصاف هم خوب چیزیه.، واقعا دمتون گرم.
    • فاطمه جلیلی IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      1 0
      پاسخ
      چرا مابه تفاوت فروردین اردیبهشت واریز نمیشود هر چیزی ۱۵ برابر شده با این کارتون چی کار میخایین بکنین ؟ ما که راضی نیستیم
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خدایا بازنشستگان چه گناهی کردن
    • شیرین بوستانی IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هر وقتی که تاریخ مشخص شد.اعلان کنیدلطفا به شعور مردم توهین نکنید
    • باسلام بنده دیابت دارم الان یه مریضی دیگه دارم بست IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      بنده بازنشسته تأمین اجتماعی هستم۱۱سال هست وبا مریضی دیابت ویه مریضی دیگه گرفته ام درحال حاضربستری ام ایا سزاوارهست برم پول قرض کنم بیارم پول دارو غیره رابپردازم واقعا یه فکری به حال این بازنشسته های بدبخت کنیدانوقت من با۳۵ سال سابقه باگذشت ۱۱سال ازمدت بازنشستگی تازه حقوق من شده ۲۷خدای میشه بااین مریضی کاری انجام داد

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