به گزارش خبرگزاری مهر، بنفشه محمودیان، در گفتگوی تلفنی برنامه پایش شبکه یک سیما، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص معوقه مابهالتفاوت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و زمان پرداخت آن، گفت: سازمان تأمیناجتماعی تمام تلاش خود را انجام میدهد که در اسرع وقت این معوقات پرداخت شود و این مهم، اولین و اصلیترین دغدغه این روزهای ما است.
وی با اشاره به اینکه همهساله طبق ماده ۹۶ قانون تأمیناجتماعی حقوق مستمریبگیران باید با تصویب هیئت وزیران افزایش پیدا کند، افزود: با توجه به اینکه اعمال این ماده منوط به پیشنیازها و تمهیداتی از جمله تعیین میزان این افزایش و اخذ مصوبات مراجع قانونی است، عموماً در همه سالها احکام افزایش در ماههای دوم یا سوم هر سال صادر و حقوق جدید براساس احکام جدید از این ماهها پرداخت میشود و مابهالتفاوت در قالب مبالغ جداگانهای باید پرداخت شود.
محمودیان گفت: در سالجاری نیز با توجه به تصمیم شورای عالی کار، افزایش دستمزدها با مشارکت نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در روزهای پایانی اسفندماه سال گذشته مصوب و بخشنامه مزد هم ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ ابلاغ شد. اقدامات سازمان تأمیناجتماعی در راستای افزایش مستمریها نیز از آن تاریخ آغاز و به منظور جلب مشارکت و همفکری ذینفعان، جلساتی با کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمیناجتماعی تشکیل و بلافاصله فرایند اخذ مصوبات لازم پس از این مراحل شروع شد و در نهایت از خرداد ماه مستمریها بر اساس احکام جدید پرداخت شد.
مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی تصریح کرد: این فرایند و ایجاد مابهالتفاوت حقوق قبلی و جدید در سالهای قبل و در شرایط عادی کشور هم وجود داشته و اتفاقی خارج از روال معمول نبوده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سالجاری به واسطه شرایط اقتصادی کشور، سازمان تأمیناجتماعی فشار قابل توجهی را متحمل شده است؛ افزود: مستمری ماهانه پرداختی عموماً از محل منابع حاصل از حقبیمه است و پرداخت این مابهالتفاوت نیازمند این است که علاوه بر منابع نقدی ماهانهای که سازمان برای پرداخت مستمریها و هزینههای درمانی و سایر تعهداتش استفاده میکند، منابع مازادی نیز تأمین شود.
محمودیان با اشاره به اینکه مجموع مبلغ مربوط به مابهالتفاوت دو ماهه افزایش حقوق سالجاری قابل پرداخت به بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی ۸۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: امسال با توجه به تورم و فشار معیشتی، تمام تلاش مسئولان سازمان بر این قرار گرفت که افزایش حقوقها در حد ظرفیتهای موجود در بالاترین سطح ممکن اعمال شود و در نتیجه میزان این افزایشها هم رشد قابل توجهی پیدا کرده است.
مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی افزود: حتی در این شرایط، همه موضوعات موجود، مانع انجام وظیفه ما نیست؛ ما شرایط اقتصادی و دغدغه معیشتی بازنشستگان و مستمریبگیران را به خوبی درک میکنیم و از این عزیزان جدا نیستیم.
به گفته وی، مطالبات بازنشستگان و مستمریبگیران برای پرداخت هرچه سریعتر این معوقات، کاملاً بهحق و قابل احترام است و در حال حاضر پرداخت این معوقات یکی از اولویتهای اصلی همه مسئولین سازمان تأمیناجتماعی است.
محمودیان افزود: تأمین چنین مبلغی نیازمند برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود است و این کار اکنون با همکاری دولت و مجلس در جریان است و سازمان تأمیناجتماعی به صورت شبانهروزی موضوع را پیگیری میکند تا با بهرهمندی از هر ظرفیت و روشی فرایند تأمین مالی انجام شود.
مدیرکل امور مستمریهای سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه زمان دقیق تأمین مالی و پرداختهای مورد اشاره نهایی نشده است، خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیمگیری در این زمینه حتماً توسط سازمان تأمین اجتماعی اطلاعرسانی خواهد شد.
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