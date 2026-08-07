تداوم گرما و شرجی در استان بوشهر تا دوشنبه؛ احتمال رگبار و تندباد موقت

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با استقرار توده هوای گرم بر روی استان و وزش جریانات جنوبی بر روی خلیج فارس تا روز دوشنبه هفته پیش رو، شرایط گرم و مرطوب همراه با شرجی قابل ملاحظه در سطح استان و روی دریا تداوم خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی امروز (جمعه) و فردا (شنبه) در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی در برخی نقاط استان ( بویژه ارتفاعات و نواحی شرقی )، بصورت تندباد لحظه ای، گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر، وزش باد، در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام تندباد لحظه ای بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی افزود: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در ساعاتی از وقت امروز گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.