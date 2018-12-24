ماجرای پرونده قاچاق پروتزهای درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی، صبح دوشنبه در نشست خبری هفتگی، در ابتدا به ارائه گزارشی از وضعیت حوزه سلامت پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران بود.

وی در ابتدا با عنوان این مطلب که تعداد پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان فارغ التحصیل داخل و خارج و دارای شماره نظام پزشکی در سال ۱۳۵۶ برابر ۱۳۴۲۸ نفر بوده است که افراد فعال و ارائه کننده خدمت (به دلیل بازنشستگی و فوت و مهاجرت و...) به مراتب کمتر و در حدود ۱۰هزار نفر بوده است، گفت: در آن سال‌ها هم قریب به ۶ هزار پزشک از آسیای جنوبی نظیر پاکستان و بنگلادش و هند در کشور حضور داشتند، به رغم اینکه در سال های بعد انقلاب هم با موجی از مهاجرت گروه پزشکی مواجه بودیم، با برنامه ریزی و اقدامات وسیعی که بعد انقلاب اسلامی صورت گرفته است، در ابتدای سال ۱۳۹۵، ۳۹۳۹۸ متخصص و فوق تخصص، ۴۲۴۲۲ پزشک عمومی و ۲۶۳۶۱ دندانپزشک عمومی و متخصص مجموعا ۱۰۸۱۸۱ نفربه صورت فعال در حال ارائه خدمت بوده‌اند و تا آخر وقت اداری دیروز، تعداد پزشکان عمومی و متخصص و دندانپزشکان فارغ التحصیل داخل و خارج و دارای شماره نظام پزشکی کشور به عدد ۱۷۳۱۳۰ رسیده است و ۱۷۳۱۳۰ مین فارغ التحصیل گروه پزشکی شماره نظام پزشکی خود را دریافت کرده است.

وی افزود: این افزایش بیش از ۱۰ برابری پزشکان کشور تاثیر بسیار زیادی در بهبود بسیار قابل توجه شاخص های بهداشتی درمانی کشور در این ۴۰ سال اخیر داشته است.

حریرچی گفت: در مورد تعداد پرستاران فعال در بخش دولتی، هم اکنون در وزارت بهداشت، مجموعا ۱۲۵۳۶۹ کادر پرستاری شامل کارشناسان پرستاری و پرستاران دارای مدارک بالاتر ، فارغ التحصیلان رشته های اتاق عمل، هوشبری و دارندگان مدارک بهیاری، کمک پرستاری و کمک بهیاری در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: ۹۰۰۶۱ نفر از این تعداد پرستاران لیسانسیه و با مدرک بالاتر هستند. ۷۸ درصد کادر پرستاری را بانوان و ۲۲ درصد را آقایا تشکیل می دهند. ۵۳ درصد کادر پرستاری به صورت استخدام رسمی و پیمانی، ۲۳ درصد در حال گذرندان دوره طرح و تعهدات و ۲۴ درصد دیگر هم عمدتا به صورت شرکتی و قرارداد خرید خدمت مشغول خدمت هستند.

سخنگوی وزارت بهداشت، تاکید کرد: در سال ۹۷ تعداد پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ۱۰۰۰۰ نفر، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۲۰ نفر و در مقطع دکترای تخصصی ۱۱۰ نفر در ۱۹۲ دانشکده پرستاری کشور در دانشگاه های دولتی و آزاد است.

وی در مورد آخرین آمارهای مربوط به دستاوردهای طرح تحول سلامت، گفت: از اردیبهشت ۹۳ تاکنون ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بیمار در بیمارستان های دولتی بستری شده اند و از یارانه های مالی و تجهیزاتی و خدماتی طرح تحول سلامت استفاده کرده اند. در همین مدت اجرای طرح تحول سلامت بیش از ۲۱۰۰۰۰۰ زایمان طبیعی رایگان در بیمارستان های دولتی سراسر کشور در جهت اجرای سیاست های جمعیتی و حمایت مالی از مردم انجام شده است.

حریرچی افزود: در همین مدت ۴.۵ سال اجرای طرح تحول سلامت، ۲۷۰۰۰۰۰ متر مربع فضای بستری بیمارستانی موجودبازسازی شده و ۴۵هزار تخت بیمارستانی کشور با استفاده ۱۰۰ درصدی از تولیدات داخلی به طور کامل نوسازی شده است.۲۴۲۰ تخت مراقبت های ویژه ( ICU;CCU ) تامین و تحویل شده است و ۷۵۵۰۰ قلم تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث تامین شده است و ۱۳۱ هزار قلم تجهیزات هتلینگ در بیمارستان ها مستقر شده است.

وی گفت: ۱۸۰۰واحد اختصاصی زایمان(LDR ) در ۳۶۶ بیمارستان ساخته شده است و ۱۷ مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر مناطق محروم به ویژه در ۶ استان فاقد مرکز ( سیستان و بلوچستان، هرمزگان، چهار محال بختیاری، کهکلویه بویر احمد، گلستان و لرستان) ایجاد شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت، افزود: ۲۵۰ پلی کلینیک تخصصی جدید شامل ۶۴۴۰ مطب در بخش دولتی ساخته و تجهیز شده است و ۱۲۵ بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور ساخته شده است و بخش اورژانس اکثر بیمارستان های کشور نوسازی شده است و ۱۵۰۰ تخت اورژانس جدید ایجاد شده و ۱۸۰ بخش بستری اورژانس در سراسر کشور بهسازی و استانداردسازی شده است. ۱۳۰۰ تخت جدید بستری روانپزشکی و ۱۵ بخش اورژانس روانپزشکی جدید در بیمارستان ها ایجاد شده است.

وی گفت: ۳۹ پایگاه اورژانس هوایی ایجاد شده و ۱۳۰۷۹ بیمار و مصدوم طی ۹۰۲۲ سورت پروازی منتقل گردیده اند. برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی (بعنوان اولین علت مرگ ایرانیان ) به صورت شبانه روزی در ۵۴ بیمارستان کشور در ۲۴ شهر اجرا شده و در طی اجرای برنامه ۳۵۴۰۰ نفر ازخدمت پیشرفته و حیات، باز کردن عروق قلبی با آنژیو گرافی بهره مند شدند. و با اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های مغزی (بعنوان دومین علت مرگ ایرانیان) به صورت شبانه روزی در ۵۵ بیمارستان کشور در ۲۵ شهر ۳۵۲۰ نفر ازخدمت ترومبولیتیک تراپی و باز کردن عروق مغز بهره مند شدند.

حریرچی، در ادامه نشست خبری روز دوشنبه، در واکنش به قاچاق پروتزهای درمانی، تاکید کرد: پرونده این موضوع مربوط به قبل از سال ۹۴ است و ما در جریان موضوع هستیم و پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم. به هرحال شرمنده‌ایم که یکی از خانواده‌های بزرگ جامعه پزشکی تخلفی انجام داده و انتظار داریم برخورد قانونی با این تخلف انجام شود. متاسفانه این افراد برای مصرف این اقلام در برخی مراکز درمانی رابطه برقرار کرده بودند و مشوق‌های مالی می‌دادند.

وی در ارتباط با موضوع فروش دارو در نزدیکی داروخانه‌های بزرگ، افزود: متاسفانه در حال حاضر یک بازار قاچاق و تقلبی دارو در یکی از کشورهای همسایه شکل گرفته و داروهای مورد نیاز مردم به صورت قاچاق وارد کشور می‌ شود و آن را جلوی داروخانه‌های بزرگ می‌فروشند. اما، باید توجه کرد این بازار بدون تقاضای مردم شکل نمی‌گیرد، اگر مردم از این افراد دارو نخرند و تقاضا نباشد، قسمت عمده‌ای از عرضه داروهای قاچاق از بین می‌رود.

حریرچی درباره آخرین وضعیت اعتبار ۵۰۰ میلیون یورویی، گفت: نامه‌ این ۵۰۰ میلیون یورو ارسال و اعتبارش منتقل شده و کاملا قید شده که این مبلغ برای دارو، تجهیزات پزشکی و سایر هزینه‌های بیمه سلامت است. صورت جلسه‌ای هم در سازمان برنامه و بودجه نوشته و قید شده است که به هر حوزه چه میزان از این مبلغ تعلق می‌گیرد. البته هنوز پولی برای بیمه سلامت واریز نشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت، در ارتباط با استفاده از ذرت دامی در تولید اسنک پفک کرده توسط دو شرکت غذایی، افزود: باید توجه کرد که اسنک‌های پفک کرده مبنای ذرت دارند. از طرفی ذرتی که برای مصرف دام استفاده می‌شود شامل سهمیه ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شده، اما ذرت‌های دیگر شامل این سهمیه نیستند. این دو شرکت نیز از ذرت‌های مصرف دامی که قیمتش کمتر است در تولید اسنک‌های پفک کرده استفاده کردند.

وی تاکید کرد: البته ذرت دامی از نظر شاخص‌های بهداشتی و سلامتی فرقی با ذرت معمولی ندارند، اما اگر کسی در صنایع غذایی اقدامی خلاف قانون انجام دهد با اشد مجازات با او برخورد می‌کنیم. بر همین اساس پرونده این دو شرکت به دادگاه منتقل شده و از شرکت‌های دیگر و محصولات موجود در بازار نیز نمونه‌برداری کرده‌ایم. در این زمینه موضوع نگران کننده‌ای برای مردم وجود ندارد.

حریرچی در پاسخ به سئوالی درباره آمار سقط جنین در کشور و نحوه نظارت بر مراکز مرتبط با این موضوع، گفت: باید توجه کرد که گاهی متخلفانی هستند که لباس همکاران ما را پوشیده‌اند و گاهی هم برخی متخلفان با لباس خودشان تخلف می‌کنند. بر این اساس برخی سقط را انجام می‌دهند، اما نه ماما هستند و نه پزشک. باید توجه کرد در سال ۹۵ و ۹۶ به ترتیب یک میلیون و ۴۷۸ هزار و یک میلیون و ۵۴۰ هزار زایمان در کشور داشته‌ایم و کل جواز سقطی که در کل کشور صادر شده ۷ هزار مورد بوده است؛ یعنی کمتر از نیم درصد. مجوز سقط هم در مورادی صادر شده که قطعا و یا با احتمال زیاد به مادر یا نوازد آسیب وارد می‌شده است.

وی افزود: البته وزارت بهداشت نظارت‌های شدیدی در این حوزه دارد بطوریکه احتمال انجام سقط غیرقانونی در مراکز قانونی مانند بیمارستان صفر بوده و در مطب ها هم نزدیک به صفر است. اما به هر حال سقط غیرقانونی هم وجود دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت درباره تبلیغ دارو نیز، گفت: تبلیغ دارو در کشور ممنوع است و تبلیغ خدمات پزشکی نیز در اکثر موارد ممنوع اعلام شده است. بنابراین تبلیغ این موارد در کانال‌های مجازی و ماهواره‌ای تخلف است. حتی برخی مراجع رسمی و شناسنامه‌دار نیز این تبلیغات را انجام می‌دهند که در اکثر موارد محتوای تبلیغ تخلف است.