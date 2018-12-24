به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر دوادانگه با بیان این مطلب افزود: به دلیل تسلط کامل به زبان انگلیسی در کنار مسائل فنی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی به عنوان نماینده کشتی ایران در کمیسیون فنی اتحادیه جهانی حضور دارم و تلاش می کنم در هر جلسه از جایگاه کشتی ایران دفاع کرده و نظرات کشتی کشور را منتقل کنم.

وی ادامه داد: یکی از موارد مهم در جلسه هفته گذشته در بلگراد ایجاد بعضی تغییرات جزئی در قوانین داوری از جمله در برخی از خطاها و اجرای قوانین ایجاد شده است که این موارد پس از تأیید از سوی اتحادیه جهانی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

دودانگه در مورد مسائل پیش آمده در مورد میزبانی جام های جهانی آزاد و فرنگی اظهار داشت: کمیسیون فنی اتحادیه جهانی تصمیم گرفت از این پس رقابت های جام جهانی با شرکت ۵ تیم برتر رقابت های جهانی و یک تیم منتخب جهان شامل کشتی گیرانی که کشورهای آنها در رقابت های جهانی صاحب عنوان نشده اند برگزار می شود. بر این اساس میزبانی ایران در رقابت های جام جهانی کشتی آزاد ممکن نبود. همچنین در صورتی میزبانی رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۹ میلادی قطعی است که ما باید بین پنج تیم برتر مسابقات جهانی قزاقستان قرار بگیریم. موضوع دیگر اینکه جام جهانی در سال های المپیک انجام نمی شود.

وی تأکید کرد: ایجاد تغییراتی در نحوه سیدبندی کشتی گیران جهت قرعه کشی اوزان دهگانه در رقابت های جهانی برای رعایت بیشتر عدالت و قرار گرفتن چهار کشتی گیر برتر در دو گروه به صورتی که تا مرحله نیمه نهایی با هم برخورد نکنند از دیگر تصمیمات این نشست بود.

دودانگه تصریح کرد: مورد دیگر این نشست این بود که اگر کشتی گیری در مرحله نیمه نهایی مصدوم شود و به کشتی ادامه ندهد برای اینکه بتواند بعنوان پنجم برسد حتما باید مصدومیت وی به تأیید پزشک برسد و در غیر اینصورت باید در وزن کشی صبح روز بعد شرکت کند تا از جدول مسابقات حذف نشود. همچنین در این جلسه مقرر شد از این پس در ۳ رشته آزاد، فرنگی و زنان یک کشتی گیر بعنوان کشتی گیر برتر سال انتخاب و جایزه ۱۰ هزار فرانکی به وی اهدا شود.

وی در مورد وزن کشی در دو روز گفت: در آنجا نظرات علمی و فنی کشتی ایران را در مورد مشکلات وزن کشی در دو روز را مطرح کردم اما هیچ کدام از اعضا از جمله مامیاشویلی و ریچ بندر نمایندگان روسیه و آمریکا در این مورد مخالفتی نکردند و مسئولان اتحادیه جهانی اعلام می کردند که با این شیوه میزبان آسیب دیدگی کشتی کاهش یافته و این روش برای حفظ همیشگی کشتی در المپیک ها است و فقط با اصرار ایران مقرر شد ساعت وزن کشی از ۷:۳۰ به ۹ تا ۱۰ و شروع مسابقات به تناسب شرایط زمان وزن کشی و میزبان بین ساعت ۱۱ تا ۱۲ باشد.

دودانگه موضوع دیگر مطرح شده در این جلسه را لزوم برخورد با مافیای داوری عنوان کرد و گفت: لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی و تمامی اعضا بر ایجاد عدالت در داوری و استفاده از داوران همطراز در در رده های دیگر سنی (نوجوانان، جوانان، زیر ۲۳ سال) همچون رقابت های جهانی بزرگسالان تأکید کردند. این موردی بود که رئیس اتحادیه جهانی بر آن تأکید داشت. همچنین در این نشست موضوع محروم شدن داور دیدار ایمان صادقی با حریف آمریکایی در مرحله نیمه نهایی رقابت های امیدهای جهان عنوان شد و اتحادیه جهانی بر از بین بردن مسائلی از این دست در داوری ها تأکید دارد.

وی در پایان گفت: بعنوان نماینده کشتی ایران تلاش می کنم حافظ منافع کشتی کشور باشم و تمام امور را با هماهنگی با مسئولان فدراسیون مطرح کرده ام.