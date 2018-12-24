۳ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

وزیر انرژی امارات متحده عربی:

احتمال نشست فوق‌العاده تولیدکنندگان نفت وجود دارد

وزیر انرژی امارات اعلام کرد: اگر کاهش تولید نفت کافی نباشد، تولیدکنندگان نفت نشست فوق‌العاده برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سهیل المزروعی در حاشیه نشست سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (اوآپک) گفت: اگر کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کافی نباشد، اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و متحدانش نشست فوق‌العاده برگزار می‌کنند و اقدام لازم برای توازن بازار را انجام می‌دهند.

وی همچنین اعلام کرد: تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشکل نخواهد بود و تولیدکنندگان چیزی را که بازار ایجاب کند، انجام می‌دهند.

وزیران نفت و انرژی ۱۴ کشور عضو اوپک در صد و هفتاد و پنجمین نشست عادی خود پس از ۲ روز مذاکرات فشرده (ششم و هفتم دسامبر) توافق کردند تولید خود را برای یک دوره ۶ ماهه (از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی) ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند؛ پیرو آن وزیران نفت و انرژی ۱۰ تولیدکننده غیرعضو اوپک نیز تصمیم گرفتند همگام با اوپک برای کمک به کاهش مازاد عرضه و بهبود قیمت‌های جهانی نفت خام ۴۰۰ هزار بشکه‎ از تولید خود بکاهند.

