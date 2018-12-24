به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سهیل المزروعی در حاشیه نشست سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (اوآپک) گفت: اگر کاهش تولید روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کافی نباشد، اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و متحدانش نشست فوق‌العاده برگزار می‌کنند و اقدام لازم برای توازن بازار را انجام می‌دهند.

وی همچنین اعلام کرد: تمدید توافق جهانی کاهش تولید نفت مشکل نخواهد بود و تولیدکنندگان چیزی را که بازار ایجاب کند، انجام می‌دهند.

وزیران نفت و انرژی ۱۴ کشور عضو اوپک در صد و هفتاد و پنجمین نشست عادی خود پس از ۲ روز مذاکرات فشرده (ششم و هفتم دسامبر) توافق کردند تولید خود را برای یک دوره ۶ ماهه (از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی) ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند؛ پیرو آن وزیران نفت و انرژی ۱۰ تولیدکننده غیرعضو اوپک نیز تصمیم گرفتند همگام با اوپک برای کمک به کاهش مازاد عرضه و بهبود قیمت‌های جهانی نفت خام ۴۰۰ هزار بشکه‎ از تولید خود بکاهند.