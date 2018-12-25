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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان:

آغاز توزیع مرغ منجمد / زنجان در ذخیره و توزیع مرغ مشکلی ندارد

آغاز توزیع مرغ منجمد / زنجان در ذخیره و توزیع مرغ مشکلی ندارد

زنجان-رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان به توزیع مرغ منجمد دولتی در فروشگاه‌های استان زنجان اشاره کرد وگفت: توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز باقیمت مصوب درفروشگاه های استان زنجان آغاز شده است.

حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به توزیع مرغ منجمد دولتی در فروشگاه‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: توزیع مرغ منجمد و گوشت قرمز باقیمت مصوب در فروشگاه های استان زنجان آغاز شده است. 

وی مصرف روزانه  مرغ در استان زنجان را ۳۰ تا ۴۰ تن اعلام کرد و گفت: استان زنجان در ذخیره و توزیع مرغ مشکلی ندارد. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: مرغ منجمد دولتی با نرخ مصوب ۸ هزار و ۹۰۰ تومان و گوشت قرمز منجمد هم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌های مصرف عرضه می‌شود. 

جعفری تأکید کرد: قیمت هر کیلو مرغ گرم دراستان زنجان هم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و شهروندان در صورت هرگونه گران‌فروشی با سامانه ۱۲۴تماس حاصل کنند. 

وی به وضعیت تولید گوشت مرغ در استان زنجان اشاره کرد و گفت: مرغ از سال‌های گذشته بیشتر شده و در خصوص مرغ منجمد دراستان زنجان هیچ محدودیتی نداریم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در حال حاضر برای آرامش بازار در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی دارد و از بابت مرغ در بازار مشکل خاصی نخواهیم داشت. 

جعفری افزود: مرغ منجمد و گوشت قرمز منجد در بیش از ۳۰ فروشگاه مستقر در استان زنجان توزیع می‌شود.

کد مطلب 4494636

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