به گزارش خبرنگار مهر، حسین غفاری صبح سه‌شنبه در همایش تبادل تجارب نیروگاه‌های حرارتی و هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: نیروگاه اتمی بوشهر نقش مهمی در تامین برق داشته است.

وی با اشاره به اتصال برق تولیدی نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه برق سراسری ادامه داد: این نیروگاه فعالیت خود را از سال ۹۰ آغاز کرده است و طی هزار و ۹۲۱ روز فعالیت خود تاکنون ۳۴ میلیارد کیلو وات ساعت برق به شبکه سراسری کشور تحویل داده است.

رئیس و مدیرعامل شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر تصریح کرد: این میزان برق تولیدی باعث صرفه‌جویی در سوخت‌های فسیلی به میزان معادل ۵۱ میلیون بشکه نفت شده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه تعمیرات اساسی واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر، بیان کرد: به منظور انجام تعمیرات اساسی در واحد نخست نیروگاه اتمی بوشهر فعالیت این واحد در دهه اول اسفند متوقف خواهد شد و با پایان تعمیرات به مدار باز می‌گردد.

غفاری با اشاره به روند ساخت دیگر واحدهای نیروگاه اتمی بوشهر افزود: عملیات ساخت واحدهای دوم و سوم این نیروگاه ۲۰ شهریور ۹۵ آغاز شده است که اکنون در مرحله بهسازی خاک هستند.‌

وی توان تولید واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر را هزار و ۵۷ مگاوات برق عنوان کرد و ادامه داد: از مهمترین مزایای نیروگاه اتمی بوشهر می‌توان به حفظ الزامات و استانداردها اشاره کرد.