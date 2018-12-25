آیت الله شاهرودی امید آینده‌ زعامت شیعه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال، آیت الله هاشمی شاهرودی، فقیه و اصولی نواندیش، پیام تسلیتی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد، ریاست شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی صادر شد.

متن پیام تسلیت آیت الله رشاد به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم.

إنّا لِلّه و إنّا إلیه راجعون

رحلت فقیه و اصولی نواندیش، میراث‌دار متفکر مؤسس علامه‌ شهید محمدباقر صدر(قدّه)، حضرت آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی(طاب ثراه) را به ساحت قدسی حضرت بقیت الله (ارواحنا فداه)، زعیم حکیم امت، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و دیگر مراجع عظام (دام ظلّهم)، حوزه‌های علمیه و ملت شریف ایران و بیت معزّز آن راحل رستگار، سوکمندانه تسلیت عرض می‌کنم.

آیت الله هاشمی شاهرودی(ره) که امید آینده‌ زعامت شیعه قلمداد می‌شد، روحانی‌ای بود متخلّق، فقیهی بود متضلّع، اصولی‌ای بود متفکر، دانشمندی بود متواضع، سیاستمداری بود معتدل و مدیری بود مقتدر.

او طی عمر پربرکت خویش منشأ خدمات انقلابی، سیاسی و علمی بسیاری بود. مجاهدت مؤثر در جریان پیروزی انقلاب عظیم اسلامی، حضور هدایتگرانه در جبهه‌های دفاع مقدس، عضویت در شورای نگهبان، عهده‌داری ریاست قوه‌ قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدریس در حوزه‌های علمیه‌ نجف، قم و تهران و تربیت شاگردانی فاضل و بارز، تألیف آثار فاخر فقهی و اصولی، تأسیس و هدایت مرکز دایره المعارف فقه اهل بیت(س) و دانشگاه عدالت، نمونه‌ای از خدمات ارزشمند آن بزرگوار است.

به جهت نقش مؤثر ایشان در فرایند تأسیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و قریب به دو دهه تدریس خارج فقه و اصول در حوزه‌ تهران، مسؤولان پژوهشگاه و ارکان حوزه‌ عریق تهران، خود را بطور مضاعف، وامدار او می‌دانند.

این کمترین برای آن فقید سعید رحمت و علوّ درجات و برای فرزندان، شاگردان و خیل علاقه‌مندان او از بارگاه باری صبر و سلامت مسألت دارم و ضمن اعلام تعطیلی دروس کلیه‌ مدارس علمیه‌ تهران در روز چهارشنبه‌ پنجم دیماه، از قاطبه‌ علمای اعلام، مدرسان و طلاب عزیز، مردم شریف و قدرشناس پایتخت دعوت می کنم در مراسم نماز و تشییع پیکر پاک این عالم فرزانه و انقلابی که ساعت هشت صبح در مصلای امام خمینی (قده) برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانند.

علی اکبر رشاد

۴/ ۱۰/ ۱۳۹۷