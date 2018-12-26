قابی که ویژگی های تبلت بعدی اپل را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، قاب یادشده نشان می دهد برنامه ریزی اپل برای تولید تبلت تازه اش موسوم به آی پد مینی ۵ آغاز شده است.

بزرگی قاب مذکور همچنین ثابت می کند که اپل تصمیم گرفته از تولید تبلت هایی با نمایشگرهای کوچک و متوسط دست بردارد و بیشتر به سمت تولید تبلت های دارای نمایشگرهای بزرگتر پیش برود.

چند تصویر از قاب iPad mini ۵ که در فضای مجازی منتشر شده نشان می دهد این محصول از نظر ابعاد مابین آیفون و آی پدهای بزرگتر قرار خواهد گرفت.

سوراخ های این قاب نشان می دهد که آی پد مینی ۵ دارای دوربین و فلاش هم هست و در سمت راست آن فضایی برای میکروفون نیز در نظر گرفته شده است.

همچنین اپل جک هدفون را نیز از این تبلت حذف نکرده و پورت شارژ و انتقال داده Lightning نیز مطابق معمول در این تبلت هم وجود دارد. اما وجود یک حفره عجیب در کناره این قاب نشان می دهد که قابلیت یا پورتی تازه به آی پد مینی ۵ افزوه شده است.

برخی منابع مطلع می گویند این تبلت از قلم اپل هم پشتیبانی می کند. احتمالا ابعاد نمایشگر آی پد مینی ۵ هم ۷.۹ اینچی خواهد بود. در مورد قیمت این تبلت هم گمانه زنی های مختلفی شده، اما به احتمال زیاد این رقم بیش از ۳۰۰ دلار خواهد بود.