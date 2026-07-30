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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۳

کشف ۷ کیلوگرم تریاک از خودروی سواری در بهشهر

کشف ۷ کیلوگرم تریاک از خودروی سواری در بهشهر

بهشهر- فرمانده انتظامی بهشهر از کشف ۷ کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور اظهار کرد: مأموران یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی و پایش خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام بازرسی دقیق از خودرو، موفق به کشف ۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با بیان اینکه در این عملیات یک متهم دستگیر شد، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ قلی‌پور با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6903452

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