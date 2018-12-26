وزارت ارتباطات مکلف به هوشمندسازی مدارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بند «ج» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۸ که روز گذشته از سمت دولت به مجلس پیشنهاد شد به وزارت ارتباطات اجازه داده شده که از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود، نسبت به مشارکت خصوصی - عمومی داخلی و خارجی برای انجام طرح های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس (موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه) ، اقدام کند.

برمبنای این بند از تبصره ماده واحده بودجه، منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی در این زمینه باید از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکتهای تابعه این وزارتخانه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می شود.