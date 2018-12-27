داروی سرطان سینه به عملکرد مغز آسیب می زند

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان میمون ها مدل مهم غیرانسانی برای مطالعه تاثیرات درمان های کاهنده استروژن بر روی سیستم عصبی هستند.

لتروزول با ایجاد اختلال در تولید استروژن، برای پیشگیری از عود مجدد سرطان سینه استفاده می شود. اگرچه عوارض جانبی نظیر آشفتگی های اخلاقی و مشکلات حافظه هم در انسان و هم در حیوانات گزارش شده است، اما شواهد کمی در مورد نحوه تاثیر دارو بر مغز وجود دارد.

«نیکول گروایس»، استاد دانشگاه تورنتو کانادا، بر دادن داروی لتروزول به میمون های نر و ماده به مدت چهار هفته نظارت داشت. تیم تحقیق شاهد بسیاری از تغییرات رفتاری مشابه نظیر گُرگرفتگی و افزایش اضطراب، همانند تجربه زنان دریافت کننده درمان مشابه، بود.

به گفته محققان، داروی لتروزول متشکل از عملکرد نورون ها در هیپوکامپ مغز و اختلال در حافظه فضایی است.

این یافته ها بر ضرورت پژوهش های بیشتر در مورد درمان های سرطان سینه و تاثیرشان بر مغز تاکید دارد.