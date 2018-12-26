قیمت نفت ۷ درصد جهش کرد / سقوط نرخ در شب کریسمس جبران شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، چهارشنبه شب، درحالیکه به نظر میرسد سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدند که سقوط سنگین قیمت نفت در شب کریسمس که آن را به پایینترین سطح ۱.۵ سال گذشته برده بود، بسیار زیاد و سریع بوده است، قیمتها بخشی از سقوط خود را جبران کردند.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب امریکا، دبلیوتیآی، ۳.۲۷ دلار یا ۷.۷ درصد جهش کرد تا به ۴۵.۸۰ دلار برسد. این درحالیست که این شاخص نفتی در روز دوشنبه با سقوط سنگین ۶.۷ درصدی به پایینترین قیمت یک و نیم ساله خود رسیده بود.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۳.۵۶ دلار یا ۷.۱ درصد جهش کرد تا در ساعت ۲۲:۱۵ به وقت تهران، به ۵۴.۰۳ دلار برسد. قیمت نفت برنت در معاملات امروز تا ۴۹.۹۳ دلار هم سقوط کرده بود که پایینترین نرخ آن از جولای ۲۰۱۷ تا کنون است. این درحالیست که این شاخص نفتی در جلسه معاملاتی قبلی، ۶.۲ درصد از قیمت خود را از دست داده بود.
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