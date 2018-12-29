به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات پیش از ظهر شنبه در نخستین نشست تخصصی و آموزشی اعضای شوراهای اسلامی استان همدان که به همت مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استانها و با هدف ارتقای دانش اعضای شورا بهویژه در حوزه قوانین و مقررات حاکم بر عملکرد شوراهای کشور در همدان برگزار شد، گفت: آموزش اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از وظایف اصلی شورای عالی استانهاست که در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
وی گفت: امسال برنامهها و دورههای آموزشی اعضای شوراها به منظور ارتقای سطح علمی اعضای شوراها اجرا میشود که این روند اثرگذار در شهرها و روستاها هم به صورت جدی دنبال میشود.
نایب رئیس شورای شهر همدان افزود: کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استانها برای نخستین بار در دوره پنجم شکل گرفت و موجب شد یک قدم در بحث آموزش، رو به جلو حرکت کنیم.
۱۲۴ هزار نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا در کشور فعالیت دارند
حمید بادامینجات با اعلام اینکه در آینده نزدیک آموزش برای اعضای شوراهای روستاها را نیز خواهیم داشت، بیان کرد: با توجه به اینکه ۱۲۴ هزار نفر عضو شورای اسلامی شهر و روستا در کشور فعالیت دارند، امیدواریم با پیگیریهای در دست اقدام، بحث آموزش این افراد از طریق شبکه آموزش صداوسیما محقق شود.
وی با بیان اینکه ۷۵ نماینده پارلمان شوراهای سراسر کشور در شورای عالی استان ها حضور دارند که بر مبنای اختیارات قانونی، مصوبات خوبی را برای شوراها پیگیری و مصوب میکنند، افزود: شورای عالی استان ها پس از دولت و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میتواند طرح و لایحه را در اولویت و در دست بررسی قرار دهند؛ بنابراین انتظار میرود این طرحها در اولویت کاری دولت و مجلس باشد.
بادامینجات اظهار کرد: پیشنهاد حضور ۲ نفر از اعضای شورای استان در کمیته برنامه ریزی استان به منظور تصویب در مجلس، پیگیری تصویب طرح جامع مدیریت شهری توسط کمیته ویژه و تخصصی طرح جامع مدیریت شهری و اصلاح آییننامه داخلی شوراها از جمله موارد در حال پیگیری در شورای عالی استانهاست که در قالب طرح و پیشنهاد به مجلس ارائه خواهند شد.
رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش و فناوری شورای عالی استانها افزود: مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع درآمد پایدار شهرداریها محسوب میشود که متأسفانه در لایحه ارائه شده توسط دولت بخشهایی از عوارض شهرداری ها به مالیات تبدیل شد و بخشی از اختیارات شوراها سلب شده بود که با پیگیری شورای عالی استانها توانستیم مجلس و دولت را برای اصلاح لایحه ارسالی، قانع کنیم.
بادامینجات با بیان اینکه رویکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت به مردم و توسعه فعالیتهای عمرانی است، ادامه داد: شوراهای اسلامی برای خدمت به مردم در قانون اساسی جایگاه ویژهای به خود اختصاص دادند تا بستری برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و کشور فراهم شود.
وی با بیان اینکه اعضای شوراهای استان همدان به صورت جدی پای کار هستند و فعالیتهای عمرانی خوبی را هم در سطح استان شاهد بوده و هستیم، گفت: مردم با انتخاب نمایندگانشان در شوراهای شهر و روستا در واقع بین خود و مسئولان، پل ارتباطی ایجاد کردهاند تا بستر مناسبی برای رسیدگی به مشکلات و نیازهایشان باشد.
اصلاح امور با خردجمعی و دخالت مردم در تصمیمگیریها امکانپذیر است
معاون امور عمرانی استاندار همدان میز در این نشست گفت: اصلاح امور با خردجمعی و دخالت مردم در تصمیمگیریها امکانپذیر است؛ زیرا تصمیم جمعی، حمایت و عملیاتی خواهد شد.
محمودرضا عراقی افزود: شوراهای اسلامی باید برای توسعه و موفقیت در کار خود از افکار، اندیشه ها و خردجمعی بهرهمند شوند و مردم را در امور مشارکت دهند.
وی گفت: اعتماد مردم سرمایه بسیار بزرگی است که توفیق شوراهای اسلامی باید در راستای جلب اعتماد مردم و پرهیز از هرگونه خود محوری باشد.
عراقی با تأکید بر اینکه محور کار شوراهای اسلامی باید آسانسازی امور زندگی مردم و رفع مشکلات و معضلات مردم باشد، گفت: نقاط ضعف شوراهای اسلامی با گذشت دوره های مختلف کمتر شده و این مهم به دلیل بهرهگیری از خردجمعی با مشی مشارکت مردمی است.
وی با بیان اینکه اخلاقمحوری پاشنه آشیل موفقیت های شوراهای اسلامی است، تأکید کرد: شوراهای اسلامی حلقه واسط بین مردم و مسئولان هستند که از این جایگاه باید برای پاسخگویی به مطالبات و خدمت به مردم بهره گیرند.
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