به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بادامینجات صبح یکشنبه با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت درک اولویتهای امنیت ملی، اظهار کرد: با وجود درک کامل اقتضائات فعلی کشور،آنچه در میان اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور بهعنوان یک چالش جدی مطرح است، نه صرفاً زمان انتخابات، بلکه «عدم شفافیت» و تعدد اظهارنظرهای متناقض مسئولان در خصوص آینده مدیریت محلی است.
وی با تأکید بر اینکه بیش از ۱۲۶ هزار عضو شوراهای شهر و روستا در کنار مجموعه شهرداریها و دهیاریها نیازمند افق روشن برای برنامهریزی هستند، افزود: تداوم ابهام در وضعیت ادامه فعالیت شوراهای دوره ششم، پروژههای عمرانی، برنامههای توسعهای و انگیزههای سرمایهگذاری را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
عضو شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: نمیتوان انتظار داشت شورایی که زمان پایان مسئولیت آن در هالهای از ابهام است، بتواند با قدرت و انگیزه کافی برای آینده برنامهریزی کند.
وی ضمن هشدار نسبت به آسیبهای ناشی از تعلیق مدیریتی در شهرداریها و دهیاریها، اظهار کرد: ادامه این وضعیت، نه به نفع مردم است و نه پاسخگوی مطالبات شهری و روستایی. اگر شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، باید زمان آن بدون فوت وقت اعلام شود؛ در غیر این صورت، مراجع مسئول باید تکلیف دوره ششم شوراها را بهصورت روشن و قانونی مشخص کنند تا مدیریت شهری از این وضعیت فرسایشی خارج شود.
بادامی نجات با تأکید بر روحیه خدمتگزاری اعضای شوراها تصریح کرد: دغدغه اصلی دلسوزان مدیریت محلی، استمرار حضور در جایگاه شورا نیست، بلکه تداوم خدمترسانی و جلوگیری از توقف روند توسعه شهرهاست.
وی در پایان تأکید کرد: بسیاری از اعضای شوراها آمادگی دارند چنانچه مصلحت کشور و رفع بلاتکلیفی موجود اقتضا کند، دوره ششم شوراهای اسلامی خاتمه یابد و امور تا زمان آغاز به کار دوره هفتم، در چارچوب قوانین مشخص و توسط دولت اداره شود. مطالبه اصلی امروز شوراها، پایان دادن به بلاتکلیفی و فراهمسازی شرایط برای تصمیمگیری مؤثر در راستای منافع مردم و کشور است.
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