به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «پولیشدن دانشگاهها» که یکی از جلسات سلسله گفتوگوهای تشکلهای دانشجویی است، به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.
در این نشست مهرداد پولادی «دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران»، صابر باغخانیپور «مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی» و دانیال یادگاری «عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی» به گفتوگو خواهند نشست.
نشست «پولیشدن دانشگاهها» روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات کانون اندیشه جوان برگزار خواهد شد،
کانون اندیشه جوان از همه علاقهمندان برای حضور در این نشست دعوت به عمل میآورد.
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