هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تخلف‌هایی که به تازگی در چند گالری‌های دیلمان، محسن و هما انجام شده است و روند پیگیری آن در اداره کل هنرهای تجسمی به خبرنگار مهر گفت: پرونده گالری‌های متخلف در حال بررسی است و تاکنون برخی از گالری‌داران برای تذکر درباره تخلف‌هایی که مرتکب شده‌اند به اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دعوت شده‌اند.

وی افزود: شورای رسیدگی به گالری‌ها که از شوراهای داخلی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، نظارت بر فعالیت گالری‌ها را برعهده دارد و در هفته جاری به تخلفات صورت‌ گرفته رسیدگی خواهد کرد.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: اگر گالری‌داری خارج از قواعد و قانون عمل کند، شورای موردنظر به پرونده او رسیدگی می‌کند و براساس تخلف، تصمیم می‌گیرد.

وی درباره کنترل گالری‌ها و کاهش تخلف‌ها گفت: پیشگیری نسبت به وقوع و روی دادن چنین تخلف‌هایی به دقت گالری‌ها بستگی دارد و این گالری‌ها هستند که باید دقت بیشتری داشته باشند البته همواره گالری‌دارها به چنین مواردی توجه می‌کنند ولی گاه اتفاق‌هایی یا از چشم دور می‌ماند یا با سهل‌انگاری روی می‌دهد که ما نیز نسبت به آن واکنش نشان می‌دهیم.

مظفری درباره عملکرد گالری دیلمان تصریح کرد: این گالری هنوز مجوز دائم ندارد بلکه مجوز موقت داشته است و رفتار آنها درمورد این نمایشگاه کار شایسته‌ای نبود بنابراین ما هم در صدور مجوز دائمی این نکات را مدنظر قرار می‌دهیم.

وی در پایان بیان کرد: طبق قاعده گالری‌دار باید مواردی را که مخالف موازین، اصول و چارچوب‌های نظام کشور است رعایت کنند و در غیر اینصورت با تذکر و برخورد جدی روبه‌رو خواهند شد.