ویژگی جدید گوگل پیامک های ناخواسته را ردیابی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید پلیس، در اوایل ماه دسامبر، نشانه ها حاکی از آن بود که گوگل مشغول فراهم کرد قابلیت حفاظت از پیامک های ناخواسته(spam) در اپلیکیشن Messages است. اکنون طبق گزارش های جدید این قابلیت برای برخی از کاربران فعال شده است.

درصورت فعال شدن این قابلیت، هنگام بازکردن اپلیکیشن یک پیام هشدار آن را به کاربر اعلام می کند. همچنین گزینه «Spam protection» در تنظیمات پیشرفته منو قرار دارد و کاربر می تواند به طور دستی آن را غیر فعال کند.

هنوز مشخص نیست این قابلیت چطور کار می کند اما در صورت فعال بودن، برخی اطلاعات درباره پیام های دریافتی کاربر( مانند شماره تماس فرستنده) به گوگل ارسال می شود اما اطلاعات شناسایی کننده مانند شماره تماس کاربر یا پیام ارسالی حذف می شود.

اگر کاربر خود یک پیامک ناخواسته را گزارش دهد، کل اطلاعات از جمله شماره تماس فرستنده و ارسال کننده همراه محتوای پیام به گوگل ارسال می شود.