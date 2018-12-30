شاه را بیرون نکردیم که امروز مسئولانمان شاهانه زندگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی «فرمول یک»، سیدعلی ضیا شنبه شب هشتم دی در برنامه «فرمول یک» به مناسبت سالروز حماسه ۹ دی میزبان ابوالقاسم طالبی فیلمساز بود.

طالبی در ابتدا در پاسخ به اینکه قبول دارد که به عنوان کارگردان «قلاده های طلا» شناخته می شود یا خیر؟ اظهار کرد: خوب است که آدم به اثرش شناخته بشود، وای به حال آنهایی که با آثارشان شناخته نمی شوند. آن فیلم در فضای انتخاباتی ساخته شد که میلیون ها نفر مناظره های بین نامزدها را دیدند و هزاران نفر به خیابان ها رفتند که در روزهای عادی شاید حوصله اش را نداشته باشند و این فضا به بیشتر دیده شدن فیلم کمک کرد وگرنه سریال «به کجا چنین شتابان» و فیلم «دستهای خالی» هم دیده شدند.

تصویری از اعتراضات ۸۸ که فقط در «قلاده های طلا» پخش شد

وی اضافه کرد: این کار تجاری نبود اما فروخت و خیلی ها گفتند قسمت ۲ آن را بسازم و می فروشد. من اما نمی خواستم قسمت دوم را بسازم چون دیگر تجاری می شد و من فقط می خواستم روشنگری کنم. در سال ۸۸ جمعیتی به عنوان معترض انتخابات تظاهرات کردند که فیلم تظاهرات آنها غیر از «قلاده های طلا» در جایی نمایش داده نشد. من از نیروی انتظامی فیلم را گرفتم و نمایش دادم چون ابایی نداشتم که بگویم این همه آدم آمده اند و فکر می کردند مشکلی برای رای شان پیش آمده و در سکوت اعتراض کردند. آن روز ۱۵ پایگاه بسیج هم آمده بودند اما یک نفر هم به بسیجی ها سنگ نزد حتی شعار هم ننوشتند اما آخر راهپیمایی چند نفر می روند و به بسیج حمله می کنند.

وی ادامه داد: من این را نشان دادم و در دیالوگ هایم هم گفتم که این ها ربطی به مردم نداشتند. اگر جمعیت آن روز ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار نفر بودند به مرور ۲۰۰ هزار نفر بیرون آمدند و مردم قانع شدند تخلفی در انتخابات صورت نگرفته و به تدریج در هر میدان ۴ الی ۵ هزار نفر حضور داشتند که می خواستند اوضاع را بهم بریزند تا اینکه سرانجام در ۹ دی مردم به خیابان آمدند و به ماجرا فیصله دادند.

طالبی در این باره که آیا بازیگری بوده که با شما کار نکرده باشد، بیان کرد: پیش آمده اما نه به خاطر اینکه من «قلاده های طلا» را ساختم. ما شاید زیاد پول نمی دهیم و دستمان با پولشویان در یک کاسه نیست. من نمی فهمم یک میلیارد دادن به یک بازیگر برای دو سه ماه کار چه معنی دارد. این پول ها برنمی گردد و پول هایی است که دوست دارند، بدهند.

تهیه کننده می شوند تا اگر دستگیر شدند صدای همه دربیاید

وی با اشاره به پول های کثیف توضیح داد: ممکن است کسی میلیاردها تومان اختلاس کرده باشد و بخواهد پولشویی کند یا رزومه فرهنگی برای خودش جور کند. در شبکه نمایش خانگی هم چنین چیزی وجود دارد یعنی طرف تهیه کننده می شود تا اگر او را دستگیر کردند خطر برخورد با او بالا برود. همانطور که مفسدان اقتصادی در سراسر دنیا برای خودشان شبکه هایی درست می کنند که هزینه برخورد با آنها بالا برود مثل خیریه، تیم فوتبال و جاهای مردمی را راه اندازی می کنند تا وقتی با آنها برخورد می شود صدای همه دربیاید.

در شبکه نمایش خانگی هم چنین چیزی وجود دارد یعنی طرف تهیه کننده می شود تا اگر او را دستگیر کردند خطر برخورد با او بالا برود کارگردان «عروس افغان» در پاسخ به اینکه اصولگراست یا اصلاح طلب، ادامه داد: اصولگرا و اصلاح طلب اصالت ندارد. برای من مردم و ایران و میهن و انقلاب اسلامی که مردم برایش خون دادند اصالت دارد. ما شاه ادکلن زده سوییس درس خوانده را بیرون کردیم نه اینکه کسی بیاید که بچه هایش را بفرستد سوییس و از پول بیت المال درس بخواند و شاهانه زندگی کند.

طالبی درباره ماجرای توییتش در زمینه خانه سازی در بیابان و خانه های مسکن مهر گفت: بد است که برای مردم خانه بسازند و آنها به جای کارتن در خانه بنشینند؟ هرکسی که می خواهد باشد ما این کارش را دوست داریم و از او تشکر می کنیم. نباید مردمی که این خانه ها را می خرند تحقیر کنیم و بگوییم شما در قوطی کبریت زندگی می کنید. شما در جای خوب خانه بسازید. من توئیتی را برای آقایی نوشتم که می گفت مسکن مهر مزخرف است و باید مسکن اجتماعی بسازیم.

اگر رییسی می آمد با مفاسد اقتصادی مبارزه می کرد

وی در این باره که آیا حمایت از رییسی یعنی او اصولگرا است، اظهار کرد: معنای اصولگرایی را نمی فهمم. اگر اصولگرایی یعنی امام و انقلاب را قبول دارم بله من امام را از ۱۶ سالگی باور کرده ام. به نظرم اگر رییسی می آمد با مفاسد اقتصادی مبارزه می کرد.

طالبی در این باره که آیا با پولدارها مشکل دارید، پاسخ داد: من گفتم اگر کسی می گوید من خیلی مردمی ام و خود را به عنوان یک طلبه معرفی کند، طلبه مگر چقدر درآمد دارد؟ مسئول حکومتی مگر چقدر درآمد دارد که خانه میلیاردی داشته باشد. من با پولدار مشکل ندارم مگر کمونیستم. خودم در جیبم خیلی پول دارم. پول رانت حرام است. این ها را امام به ما یاد داده است. پول مسئولی که به خاطر مسئولیتش مستقیم یا غیرمستقیم پولدار شود حرام است. فرض کنید اگر من وزیر مسکن هستم و در کار ساخت و ساز باشم درآمدم حرام است. امام تا زمانی که رهبر بود نگذاشت پسرش وارد کار شود. رهبر هم همینطور است من خبر دارم که دامادشان دکترای بازرگانی بین الملل دارد اما شرط ضمن عقد کرده اند که تا من هستم حق کار بازرگانی نداری، این یعنی سیره انقلاب و راه امام. این مخالفت با بازرگانی نیست.

وزیر یک درآمد مشخص دارد پس چرا مثل میلیاردرها زندگی می کند؟

وی تاکید کرد: وقتی پول را به خودتان می دهند، می گویید بخش خصوصی داده اما وقتی به جناح مخالفت بدهند، می گویید خصولتی بوده است. در صورتی که هر دو خصولتی بوده است! وزیر یک درآمد مشخص دارد اما وقتی مثل میلیاردرها زندگی می کند و ساعت میلیونی می بندد و ماشین میلیاردی سوار می شود با او مخالفیم. نوش جان مردم که بهترین ماشین ها را سوار شوند بهترین زندگی ها را داشته باشند و بچه هایشان بهترین جای دنیا درس بخوانند اما وقتی می گویید من طلبه ام، من می خواهم برایتان کار کنم و بعد که به جایی می رسید اوضاع عوض شود من با این مشکل دارم. من نویسنده و کارگردان و تهیه کننده ام و برای هر کدام از اینها پولی می گیرم اما وقتی بیش از حد دستمزد بگیرم شما می فهمید من فیلم نمی سازم بلکه دارم خودم را می سازم.

«یتیم خانه ایران» در ۲ دانشگاه انگلیس اکران شد

کارگردان «یتیم خانه ایران» درباره تاثیرات بین المللی این اثر و پخش مستندی درباره آن در بی بی سی و همچنین سخنان علی سرتیپی درباره اکران بین المللی این کار اظهار کرد: این فیلم در ۲ دانشگاه انگلیس اکران شده است. آقای سرتیپی حرف می زند اما عملش با حرفش متفاوت است. فیلم ما فیلمی نبود که دولت انگلیس از اکران آن خوشش بیاید اما بازیگرانش انگلیسی بودند. از انگلیس آمدند و در این فیلم بازی کردند، سناریو را هم قبلش خوانده بودند. کسی به من گفت اگر آنها بدانند می خواهی در قصه چه بگویی یکی یکی می روند اما وقتی آمدند دیدم خودشان ماجرا را می دانند. آنها نقش بدترین آدم ها را بازی کردند بعد هم به کشورشان برگشتند. در انگلیس هم اکران و از آن استقبال شد اما نتوانستند اکران را ادامه بدهند. از آرژانتین هم از من دعوت کردند یک هفته به آنجا بروم و حتی پیشنهاد دادند ۲ هفته هزینه های سفر را تقبل کنند اما به خاطر سلامتی نمی توانستم ۱۸ ساعت پرواز را تحمل کنم. در لبنان هم فیلم اکران شد با این حال هم آقای سرتیپی سرش خیلی شلوغ است و هم فیلم ما یتیم است.

واکنش بی بی سی بعد از دیدن «یتیم خانه ایران»

وی درباره ماجرای مستند بی بی سی توضیح داد: بی بی سی وقتی فیلم ما را دید، گفت این چه باگی در تاریخ بوده که ما نمی دانستیم و حداکثر ۱۲ و حداقل ۳ میلیون ایرانی در یک قحطی ایجاد شده، مردند. گفتند این آنفولانزا اسپانیایی بوده است و به این ترتیب بی بی سی سعی کرد روی جنایتی که انجام داده بود ماله بکشد.

برآورد ۲۸ میلیاردی برای «یتیم خانه ایران»

طالبی در این باره که آیا ۸ میلیارد برای این فیلم هزینه شده است، گفت: ۲۸ میلیارد در یک دفتر برای این فیلم برآورد شده بود که ما از آن دفتر بیرون آمدیم و با ۸ میلیارد فیلم را در روایت فتح ساختیم. من در جایی که فرماندهان سپاه بودند این را مطرح کردم در حالی که هیچکس رقم دقیق ساخت فیلمش را نمی گوید.

وی در پاسخ به اینکه آیا درست است روز اول فیلم ۱۰ هزار تومان فروخته است، تصریح کرد: برخی حاشیه ها هست و یک نفر چیزی می نویسد که ۱۰ نفر دیگر به اشتراک می گذارند. ما که نمی توانیم، بگوییم چرا این چنین می نویسید و یا با مشت محکم در دهانشان بزنیم. فروش ما اینطور نبوده بروند تحقیق کنند، فیلم از نظر فروش پرفروش ترین فیلم تاریخی سینمای ایران بوده است اما به لحاظ خرج نتوانست هزینه خودش را دربیاورد. این هزینه استراتژیک است مثل جاده یا مدرسه ای که می سازید و بازگشت سرمایه ندارد. من ۵ سال عمرم را برای این کار گذاشتم، ۳ سال و نیم کتاب می خواندم، دو سال می نوشتم و فیلمبرداری کردیم و هیچ جای فیلم هم کم نگذاشتم.

طالبی در این باره که بزرگترین مشکل کشور را چه می داند، گفت: ما مشکلات زیادی مثل همه کشورهای دنیا داریم. مبارزه با مفاسد باید جدی گرفته شود به ویژه برای کسانی که در دستگاه های مختلف دارای رانت هستند. ما مشکل فرهنگی و اقتصادی هم داریم. بزرگترین مشکل از نظر من نبود خودباوری است و ما باید بر «نمی توانیم» غلبه کنیم.

فرزندانم برای مفاسد اقتصادی کار نمی کنند

کارگردان «قلاده های طلا» در پاسخ به اینکه فرزندانتان کجا هستند، گفت: هیچ کدام شغل دولتی یا شرکت خصوصی ندارند و برای مفاسد اقتصادی کار نمی کنند. یکی فوق لیسانس دارد و مهندس کامپیوتر است. آن یکی که دارد فوق لیسانس می گیرد و شما که می گویید کسی که با من کار کرده به او کار نمی دهند جوابش این است که بچه هایم را چه کار می کنند!

طالبی همچنین با اشاره به اینکه «قلاده های طلا» بعد از خبر از شبکه یک پخش می شود، در پایان گفت: من توئیتی زدم که این فیلم پخش نمی شود و دوستانی روی آن کار کردند که از آنها تشکر می کنم که در رابطه با توئیت کمک کردند و فضا را عوض کردند.

«فرمول یک» با اجرا و تهیه کنندگی سیدعلی ضیاء شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت ۱۷:۴۰ از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.