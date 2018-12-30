توطئه های دشمن سبب توانمندی دفاعی و نظامی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر سردار رمضان شریف صبح یکشنبه در مراسم گرامی‌داشت ۹ دی که در مصلی وحدت گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ۹ سال قبل در چنین روزی مردم به پیروی از امام جامعه اسلامی به یکی از بزرگترین دیکتاتورهای دشمن در جریان تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی پایان دادند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم حماسه ۹ دی را که در سال ۸۸ روی داد، جدا از فرآیند انقلاب اسلامی در ۴۰ سال گذشته بدانیم.

شریف ادامه داد: این روز یکی از بنیان های اصلی کشور است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

وی تصریح کرد: بدون شک جوانان ما که ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند دوران رژیم ستم شاهی را ندیده و آن را لمس کرده اند؛ بخش عمده‌ای از آن ها از دوران جنگ های مختلف که در کشور روی داد اطلاعی ندارند.

شریف گفت: آن ها تنها چیزی که در خاطرات ناقص ما بوده را شنیده اند بنابراین باید برای آن ها حقایق را بیان کرد.

وی افزود: اهدافی که دشمن در صدد دستیابی به آن بود را می توان با توضیح وقایع برای جوان ها شرح داد.

شریف تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اصلی ترین مسائلی که انقلاب با آن مواجه شده را توطئه آمریکا، انگلیس و اسرائیل می‌داند و صرف نظر از این که برخی‌ها با کج سلیقگی سعی می کنند این موضوع را داخلی بدانند، سرمنشا این حوادث را خارجی می دانند.

وی با بیان این که فضای غبارآلود ایجاد شده توسط دشمن، هزینه بالایی را بر کشور تحمیل کرد، گفت: خدمتگزاران شما در سپاه پاسداران تمام نقشه های دشمن را مطالعه کرده و برای آن‌ها نسخه های مناسب طراحی می‌کنند.

شریف بیان کرد: یکی از مهمترین شاخصه های انقلاب اسلامی به عنوان یک الگو و نمونه برجسته این بود که همه امور توسط مردم در پای صندوق رای انتخاب می‌شود.

سردار شریف تصریح کرد: انتخابات سال ۸۸ یکی از موثرترین و حداکثری ترین مشارکت های مردم در ۳۰ سالگی انقلاب بود که دشمن نمی خواست تا کام مردم ما شیرین بماند بنابراین از این جریان بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال ایجاد شکاف در بین کشور ماست و برای ما هزینه بالایی تولید کرده که اگر ما به مُر قانون توجه می کردیم می‌توانستیم جلوی برخی از حواشی را بگیریم.

شریف گفت: این موقعیت یک فرصت برای ما ایجاد کرد و منجر به تقویت دفاعی کشور شد.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ما بر سه پایه دینِ برگرفته از قرآن، رهبری دانشمند و فرزانه و حضور همیشگی مردم استوار است.

شریف تأکید کرد: حادثه ۹ دی و حوادث ۸۸ با همه هزینه هایش، فرصت طلایی را هم برای کشور خلق کرد و ما دست دشمن را در همه صحنه ها باید ببینیم و آن را به حساب بیاوریم و باید سعی کنیم به مبانی اصلی انقلاب برگردیم.

وی افزود: همه کسانی که پشت فتنه ۸۸ بودند، اسرائیلی ها، آمریکایی ها و سعودی ها و همه کشورهایی که در ائتلاف آمریکا بودند باید بپذیرند باذیک ملت بزرگ فهیم قدرشناس و مقاوم با رهبری الهی و حکیمانه و جمعیتی میلیونی طرف هستند و در همه طراحی هایی که کرده اند نه تنها توطئه هایشان منجر به شکست شده بلکه فرصتی برای ارتقا توانمندی جمهوری و استحکام پایه های نظام دینی فراهم شده است.

شریف خاطرنشان کرد: امروز این یک واقعیت مسلم است که همانطور که امام در سال دوم جنگ فرمودند، دفاع مقدس ما آزادی ملت لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان را به دنبال دارد و امروز آن را به عینی می بینیم.

وی تصریح کرد: رهبری ۶ سال قبل پس از حوادث در سوریه فرمودند که دشمنان در سوریه کاری از پیش نخواهند برد و مردم و دولت سوریه دشمنان را سر جایشان خواهند نشاند.

شریف گفت: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هستیم و عظمت شکوه و اقتداری که امام در پرتو تحقق انقلاب به مردم ما داد تابلویی زیباست که دوست و دشمن آن را نظاره می کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: هزاران طراحی در ۴۰ سال گذشته از سوی دشمن اتفاق افتاده که برخی از آن ها مانند راه اندازی سازمان یافته منافقین و فتنه ۸۸ را علنی می بینیم اما آن ها هزاران فتنه دیگر را طراحی و اجرا می کند که مقاومت و گوش به فرمان بودن ملت ما همه آن ها را خنثی می کند.

وی بیان کرد: به فضل الهی به کوری چشم دشمن برای نشان دادن عظمت این انقلاب و قدرت خون شهیدان نظام مقدس و اراده این ملت الهی در ۲۲ بهمن تماشایی امسال جواب دندان شکنی به امثال بولتون و کسانی که به دنبال این بوده و هستند که مردم ما ۴۰ سالگی انقلاب را جشن نگیرند، نشان خواهیم داد.