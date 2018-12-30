پیشنهاد یک مسئول مالزیایی به ایران درباره گردشگری زیبایی

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور وونگ کونگ یو مدیر گروه طرح ملی گردشگری زیبایی در مالزی در نشست معرفی برند ۲۰۱۹ مالزی در راستای توسعه گردشگری زیبایی و تندرستی که پیش از ظهر روز نهم دی ماه در محل سفارت مالزی در ایران برگزار شد، بیان کرد:چند نکته اساسی درباره گردشگری زیبایی وجود دارد یکی اینکه وقتی کسی به مراکز گردشگری زیبایی برای دریافت خدمات مراجعه می کند مطمئن باشد تجهیزات و محصولات خوب با قیمت معقولی را دریافت می کند.

وی گفت: توریسم سلامت دو نوع مختلف دارد، یکی درمانی و دیگری زیبایی. در ایران روی بخش درمانی توجه بیشتری می شود توریسم درمانی بیشتر به بیماری ها ارتباط دارد اما ما در مالزی به بخش زیبایی بیشتر توجه می کنیم.

وی گفت: ما با آژانس های ایرانی توافق می کنیم توریست زیبایی از ایران به مالزی بیایند همچنین معتقدیم گردشگری زیبایی تنها برای یک کشور نیست بلکه جهانی بوده و می خواهیم این مدل در کشورهای دیگر اجرا شود گردشگری زیبایی در واقع صنعت جدیدی در کل دنیاست.

پروفسور کونگ یو درباره نرخ خدمات گردشگری زیبایی گفت: رنج پکیج ها و محصولات در این صنعت بسیار متفاوت است. ما نمی دانیم کدام یک از این محصولات می تواند با نرخ هایی که در ایران وجود دارد رقابت کند. البته باید این نکته را در نظر گرفت در این حوزه اصلا قیمت مهم نیست بلکه یک فرد برای زیباتر شدن خود را به کسی می سپارد و توقع دارد بهترین خدمات را دریافت کند بنابراین در این میان بحث پول مطرح نیست.

مدیر طرح گردشگری زیبایی مالزی بیان کرد: در کنار این صنعت ما پکیج های آموزشی هم داریم، ممکن است فردی بخواهد در هر یک از موضوعات گردشگری زیبایی دوره ای ببینند این دوره ها از یک روزه تا چند ماهه است.

پروفسور کونگ یو که دارای دکتری اقتصاد گردشگری است، ادامه دارد: با اجرای طرح گردشگری زیبایی در مالزی می توان گفت هیچ کسی نمی تواند سر دیگری را کلاه بگذارد چرا که خدمات دهندگان در این حوزه همگی زیر نظر یک ارگان رسمی و دولتی که همان وزارت توریسم مالزی است قرار دارند.

وی گفت: خیلی مهم است اگر گردشگری می خواهد از خدمات زیبایی استفاده کند حتی در ایران با خیال راحت از آنها بهره بگیرد، ما برنامه داریم این طرح را در کشورهای مختلف اجرا کنیم و برای آن تبلیغ انجام دهیم به خصوص در ایران.

مدیر گروه طرح ملی گردشگری زیبایی در مالزی پیشنهاد کرد ایران برای توسعه این بخش از گردشگری باید بتواند خیال مخاطب خود را از بابت اجرای خدمات زیبایی راحت کند و گردشگر مطمئن باشد که این مراکز زیر نظر یک سازمان دولتی مورد تایید قرار دارد.

در ادامه این برنامه، مجریان طرح ملی گردشگری زیبایی مالزی با یکی از آژانس های فعال در حوزه تورهای ورودی و خروجی تفاهم نامه ای را به امضا رساندند که طی آن باید این دفاتر بخش خصوصی در حوزه توریسم زیبایی مالزی فعالیت کند.

در ادامه این برنامه شایسته مقدس مجری طرح ملی گردشگری زیبایی مالزی گفت: در واقع ۲۶ هزار کارگزار اعلام آمادگی کردند که به این طرح بپیوندند اما در مالزی بنا بر این بود که تنها هزار مرکز طبق استانداردها انتخاب شوند بنابراین همه این مراکز مورد بازدید قرار گرفته و تنها آنهایی که دارای استانداردهای لازم در این حوزه بودند انتخاب شدند و همه این هزار مرکز زیر نظر وزارت گردشگری مالزی قرار دارند تا گردشگران مطمئن باشند این مراکز از سوی دولت مالزی تایید شده هستند.

مقدس ادامه داد: مالزی هر سال یک شعار برند را برای جذب توریست اعلام می کند، در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز توریسم زیبایی شعار گردشگری آنها است. طبق پیش بینی مالایی ها در سال ۲۰۱۹ بیش از ۲۵ میلیون توریست به مالزی می رود در حالی است که جمعیت آنها ۲۸ میلیون نفر است. با اجرای طرح گردشگری زیبایی پیش بینی شده ۶ میلیون توریست از این طریق وارد مالزی شود آن هم تنها با هدف استفاده از خدمات زیبایی.

وی گفت: مالزی با توجه به اینکه توانسته در سال ۲۰۱۲ دهمین کشور پربازدید و در سال ۲۰۱۳ جزو فهرست دارای سواحل مناسب و در سال ۲۰۱۸ شهر کوالالامپور هفتمین مقصد گردشگران خارجی باشد به نظر می رسد با اجرای این طرح نیز بتواند به اهداف خود در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برسد.

وی گفت: از نظر مسئولان توریسم مالزی بازار کشورهای آ. سه. آن پس از آن چین و بعد از آن بازار خاورمیانه مهمترین بازارهایی هستند که می توانند در این باره به مالزی بیایند.

حسن انصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیک با حضور در این برنامه بیان کرد: هدف نهایی ما این است که طرح گردشگری زیبایی مالزی در ایران نیز اجرایی شود چون مالایی ها این طرح را در سنگاپور، چین و ویتنام در حال اجرا دارند، ما در ایران باید بتوانیم با هماهنگی وزارت بهداشت، سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی این طرح را انجام دهیم.

وی گفت: اگر تاکنون مراکز ارائه خدمات زیبایی در ایران که اتفاقا خدمات مناسبی ارائه می کنند نتوانسته اند خود را در سطح جهان معرفی کنند دلیلش این است که این مراکز مدرک بین المللی ندارند و بیمه های دنیا مراکز زیبایی ایران را نمی پذیرند بنابراین نتوانسته ایم اکنون در این زمینه موفق باشیم از سوی دیگر هیچ کمپینی برای آن نداشته ایم.