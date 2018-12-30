به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دومین جلسه شورای «سیاستگذاری نخستین جشنواره پایاننامههای دانشجویی با موضوع مسائل و آسیبهای اجتماعی در ایران» برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، برگزار شد درباره زمان اعلام فراخوان، بازه زمانی برگزاری جشنواره، محورهای فراخوان، تشکیل شورای علمی و فرآیندهای داوری بحث و گفتگو شد.
شناسایی پایاننامههای برتر دانشجویی، تشویق دانشجویان به انجام پژوهش در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و بهرهمندی از یافتههای پژوهشها برای حل مسائل اجتماعی کشور از اهداف این جشنواره است.
در این جشنواره امکان مشارکت همه دانشجویان دانشگاههای کشور در مقطع کارشناسیارشد و دکتری امکانپذیر است. لازم به ذکر است این جشنواره به میزبانی دانشگاه مازندران در بهار ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.
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