ایران‌ ساخت مطلع یک حرکت اجتماعی است/ معرفی برگزیدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی دبیرکل دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری ایران‌ساخت در آیین اختتامیه این جشنواره سخنرانی در باب اهمیت حمایت از کالای ایران‌ساخت ارائه کرد.

گمشده‌ای در میان ما هست؛ گمشده‌ای گرانقیمت. اکنون که در سردترین روزها و طولانی ترین شب ها، به سر می‌بریم؛ اکنون که جهان در تردیدِ صلح و خصومت، عشق و نفرت، آزادی و اسارت، و مهربانی و خباثت، سرگردان مانده است، گمشده ای ما را به سمت خوبی ها هدایت خواهد کرد. «ایمان و امید». آری؛ ایمان و امید گمشده ماست. ایمان و امید به فرداهای روشن و ایران سرافراز. اینجا، جمع علمی و فرهنگی است و من نمی‌خواهم به الوان و افکار سیاست، آلوده‌اش کنم. اما بدخواهان ایران در پی خشکاندن ایمان و امید ما در جامعه هستند. طبیعت به ما حرکت را آموزانده است. این هم از رموز خلقت است که با حرکت، همه چیز سر جای خود قرار خواهد یافت. دانش و فرهنگ، چرخ های جلوبرنده جامعه اند. اما آنچه به این چرخ ها نیرو و حرکت می بخشد ایمان و امید است. بی شک، تلفیق دانش و فرهنگ مومنانه، ما را از اینجایی که هستیم، بالاتر خواهد برد. سخن را به درازا نمی کشانم و جان سخن را می گویم؛ جوانان پرشور و حالی، پرشمار، در این روزگار، فعالیت می کنند و در یک یک آنان، عشق به ساختن و بالا رفتن موج می زند. دانشمندان و نخبگان و متخصصان و پژوهشگران بسیاری، دانش ساختن و آباد کردن را می دانند. مدیران دلسوز و مسوولان دلسوخته ای هم در عرصه هستند که فردای روشن تر و بهتری را برای همه ما آرزومندند. مردم نیز در انتظار به ثمر نشستن این تلاش ها و حامی بزرگ آنان هستند. گرمای ایمان و امید به داشته‌ها و انباشته‌هایمان و به «ما می توانیم»، ما را از سردی و سنگینی این روزهای نامهربان و ناروا، می تواند که برهاند. ایمان و امید به هرآنچه که داریم و از بیگانه تمنا میکنیم، راز رهایی ما است؛ و البته ایمان به «ایران‌ساخت».

حناچی: مجالی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های ویژه

پیروز حناچی شهردار تهران در ادامه مراسم اظهار کرد: برگزاری این رویداد فضایی برای تبدیل تهدید به فرصت را در شرایطی که ایران با تحریم‌های مختلف از سوی دشمنان مواجه است فراهم می‌کند.

شهردار تهران ادامه داد: ساختن فرصت‌های ارزشمند از سخت‌ترین مانع‌ها، مهم ترین تجربه ای است که در زمان کنونی می توان به دست آورد. امروز کسانی که ادعای قدرت جهانی دارند نیز روزگاری از همین امتیاز استفاده کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمن از عدم انسجام داخلی کشور بهره برد و جنگ تحمیلی آغاز شد.

حناچی با بیان این‌که جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران‌ساخت توجه دوباره به کسب‌وکارها و محصولات ایرانی را اولویت قرار داده است، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی و با رهبری امام خمینی(ره) تهدیدهای گوناگون علیه کشور، به فرصت تبدیل شد. فارغ از خشونت هایی که در جنگ رخ می‌دهد، جنگ تحمیلی اعتماد به نفس جوانان کشور را بالا برد و منجر شد ایران روی پای خود بایستد، به گونه ای که امروز امکان تعرض به کشورمان وجود ندارد.

شهردار تهران همچنین بیان کرد: البته در شرایطی که امروز ایران در آن قرار دارد در کوتاه مدت نمی توان فعالیت زیادی انجام داد، اما می توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و با نگاه اقتصادی امکان فعالیت و توسعه حمایتها از تولیدکنندگان داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها فراهم شود از این فرصت به وجود آمده حداکثر استفاده را برای متکی بودن به نیروی داخلی ببریم.

به گفته وی ایران ساخت فضایی برای توجه به کالای ایرانی فراهم کرده تا با تکیه به توانمندی‌های داخلی و استفاده از ظرفیت ها از این شرایط سخت عبور کنیم و همچنین حناچی، شهردار تهران در این مراسم خبر داد که آثار منتخب جشنواره ملی فرهنگی هنری "ایران ساخت" با هماهنگی میان سازمان زیباسازی ودبیرکل جشنواره روی بیلبوردهای شهر تهران قرار می‌گیرد.

ستاری: ایران‌ساخت، مطلع یک حرکت اجتماعی است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با اشاره به نقش این جشنواره ملی در شک‌دهی یک حرکت اجتماعی برای رونق کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارتاپی گفت: هدف ایران ساخت فرهنگ سازی است اما این جشنواره بخشی از زنجیره اقتصاد دانش‌بنیان است. رونق اقتصاد دانش‌بنیان به حمایت همه بخش‌های جامعه نیاز دارد و جشنواره ایران‌ساخت مطلعی برای شکل‌گیری یک حرکت اجتماعی در این راستا است.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ایجاد یک بستر فکری و فرهنگی مناسب را ضرورتی برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان، استارتاپی و رونق کالای ایران‌ساخت دانست و اظهار کرد: جوانان خلاق و تحصیل کرده ای که به دنبال راه اندازی کسب و کار خود هستند، با حمایت فرهنگی و معنوی جامعه، به جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد جامعه بدل می شوند.

به گفته معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، جشنواره ایران ساخت از ابزار و زبان هنر استفاده می کند تا فرهنگ حمایت از کالای ایرانی، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های داخلی را در جامعه جاری کند.

دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان ۵ بخش هنرهای تجسمی، ادبیات، دیداری و شنیداری، رسانه‌های دیجیتال و ایده بازار دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت معرفی شد. بخش دانش‌آموزی این جشنواره تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت و برگزیدگان آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

ادبیات

بخش ادبیات در سه حوزه داستان کوتاه، شعر و مستندنگاری برگزار شد. در حوزه داستان این بخش، رضا احسان پور با اثر «آبی نیسانی» رتبه نخست، علی خضری با اثر «سماق ایرانی» رتبه دوم و مصطفی محمدی با اثر «رنگ طلا» رتبه سوم را از آن خود کردند.

در حوزه شعر این بخش رتبه نخست از آن علی سلیمانی با اثر «مصرف غرور»، رتبه دوم محمدحسین مهدویان با اثر «فوتبال ایران-ژاپن» و رتبه سوم حسن حاتمی بهابادی با اثر «کاسب داخلی چند» شد.

حوزه مستندنگاری بخش ادبیات نیز جوایز اول تا سوم خود را به ترتیب به شرکت پویش داده نوین با اثر «شیوه مستندسازی در شرکت پویش داده نوین»، مهراب اکبری شهپر با اثر «بازیافت مواد تجدید حیات»، محمد بی‌طرفان با اثر «اندیشه مبارزه با استعمار و ترویج کالای داخلی در دوره قاجار» اهدا کرد.

ایده بازار

در بخش ایده بازار دومین جشنواره ملی، فرهنگی و هنری ایران ساخت جایزه نخست به شرکت مهندسی کاشفان نیلفام با اثر «پکیج فاضلاب بهداشتی و صنعتی» اهدا شد. جایزه دوم این بخش از آن شرکت الماس طب کاسپین با اثر «دستگاه کنتراست تراپی» بود. جایزه سوم را نیز محمدمهدی حاجتی با اثر «ساخت مولی کود ارگانیک از ضایعات کشاورزی» از آن خود کرد.

هنرهای تجسمی

بخش هنرهای تجسمی شامل سه حوزه پوستر، تصویرسازی و کارتون بود. در حوزه پوستر این بخش، رتبه نخست را میثم گل بابایی با اثر «زودتر بیدارشو!» از آن خود کرد. رتبه دوم به احمد وجدان نژاد با اثر «سفره ایرانی» تعلق گرفت. اثر «کالا سم تولید داخلی» از محمدعلی حلیمی دریافت رتبه سوم را برای اون به همراه داشت و رتبه چهارم نیز به نعیمه پاک‌نیت با اثر «نجاتش بدیم!» اهدا شد.

در حوزه تصویرسازی بخش هنرهای تجسمی هیئت‌داوران کسی را حائز رتبه اعلام نکردند. در حوزه کارتون این بخش به ترتیب جابر اسدی، مهدی عزیزی، محمود نظری و ناصر مقدم رتبه‌های اول تا چهارم را از آن خود کردند.

رسانه‌های دیجیتال

بخش رسانه‌های دیجیتال دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت از ۶ حوزه بازی‌های رایانه‌ای، سامانه هوشمند و آی او تی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزار تلفن همراه، نرم‌افزارهای کاربردی و چند رسانه‌ای و نیز وب‌سایت تشکیل شده بود.

بازی‌های رایانه‌ای

در حوزه بازی‌های رایانه‌ای مهدی بهرامی با اثر «نگاره» رتبه نخست را دریافت کرد. تیم Electro Gryphon Game با اثر «شهرزاد» رتبه دوم را از آن خود کردند. همچنین رتبه سوم به شرکت توسعه‌گر شبیه‌ساز با اثر «مزرعه شمالی» تعلق گرفت.

در حوزه سامانه هوشمند و آی او تی بخش رسانه‌های دیجیتال هیئت‌داوران کسی را حائز رتبه اعلام نکرد. در حوزه شبکه‌های اجتماعی این بخش نیز شرکت پیشروان فناوری اطلاعات ویهان با اثر «شبکه اجتماعی پروفایل» شایسته تقدیر شناخته شد.

در حوزه نرم‌افزار تلفن همراه این بخش رتبه نخست از آن اثر «ایران اپس» از شرکت تدبیر گستران بهینه‌ساز شد. رتبه دوم را اثر «سیای همراه» از شرکت رهپویان خرد ایرانیان از آن خود کرد و رتبه سوم نیز به «اپ همگردی» اثر نیما محسنی تعلق گرفت.

سیدعلی محمدیه با اثر «زبان برنامه‌نویسی مستقل ET» در حوزه نرم‌افزارهای کاربردی و چند رسانه‌ای بخش رسانه‌های دیجیتال شایسته تقدیر شناخته شد. در حوزه وب‌سایت این بخش نیز شرکت کلان دانش سهند با اثر «فرادرس» رتبه نخست شناخته شد. رتبه دوم این حوزه مشترکا به سید مجتبی شریعتی با اثر «منظوم مرجع سینما و تلویزیون» و پوریا نوروزی با اثر «گلورین» تعلق گرفت.

دیداری و شنیداری

بخش دیداری شنیداری دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت از ۶ حوزه برنامه تلویزیونی و گزارش خبری، برنامه رادیویی، پویانمایی، فیلم کوتاه و دانشجویی، فیلم مستند، کلیپ و تیزر تبلیغاتی تشکیل شد.

در حوزه برنامه تلویزیونی و گزارش خبری این بخش رتبه نخست به اثر «منهای نفت (تولید و تجارت خرما)» از محسن رسولی اهدا شد. اثر «افراماکس» از حسین دهقان رتبه دوم را از آن خود کرد و اثر «ایرانیش» روح اله رحیمی رتبه سوم معرفی شد.

حوزه برنامه‌های رادیویی بخش دیداری و شنیداری دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت برگزیدگان اول تا سوم خود را به ترتیب برنامه‌های «رویش»، «حمایت از صنایع کوچک» و «جنگ، آتش‌بازی» از مریم تقی زاده، هانیه پیرامی و حسین خلیلی نژاد معرفی کرد.

در حوزه پویانمایی اثر «کفش زرد» مسعود اسدی رتبه نخست را از آن خود کرد. رتبه دوم این حوزه به اثر «انتخاب با خودمونه» مجتبی احسانی تعلق گرفت و «کامی و کتی» اثر ایمان پورعلی رتبه سوم شناخته شد.

محمدامین شریفی و علی رحیمی با اثر «کارخانه» رتبه نخست حوزه فیلم کوتاه و دانشجویی بخش دیداری و شنیداری دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ایران ساخت را کسب کردند. در این حوزه هادی فیروزمندی با اثر «گل ایرانی» دومین برگزیده و رضا نجاتی با اثر «تریبون» رتبه سوم را از آن خود کردند.

برگزیدگان اول تا سوم حوزه مستند این بخش به ترتیب مهدی عوض زاده، لطف اله جاویدی و مهدی همایونفر با آثار «مستند عالی‌نسب»، «من یک چوپانم» و «مجموعه مستند قیام الله» اعلام شدند. در حوزه کلیپ و تیزر تبلیغاتی بخش دیداری شنیداری نیز عباس مردای با اثر «شرکت نفت و گاز سرو» رتبه نخست اعلام شد. رتبه دوم به دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با اثر «خوب گوش کن ایرانیه» تعلق گرفت و رتبه سوم از آن اثر «درها» از دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شد.