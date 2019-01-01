سیستم تایید هویت مبتنی بر رگ های خونی هم هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، سیستم تایید هویت مبتنی بر رگ های خونی یک روش امنیتی بیومتریک است که برای شناسایی هویت هر کاربر دست وی را اسکن می کند. اما هکرها توانستند این روش تشخیص هویت را هم دور بزنند.

دو هکر مشهور به نام های جان کریسلر و جولیان آلبرشت با استفاده از دست مومی ساخته شده خود اسکنرهای تولیدی دو شرکت هیتاچی و فوجیتسو را فریب دادند. این اسکنرها در مجموع ۹۵ درصد از این بازار را در اختیار دارند. روش مورد استفاده این هکرها در کنگره ارتباطات سالانه کیوس آلمان به نمایش گذاشته شد.

پیش از این گفته می شود اسکنرهای اثر انگشت دقت کافی نداشته و در مقابل اسکنرهای رگ های خون که به راحتی قابل دسترس نیستند، دقت بالایی دارند. اما حالا مشخص شده که کپی کردن از چینش رگ های خون با استفاده از یک دوربین قدرتمند اس ال آر مجهز به فیلتر مادون قرمز به راحتی ممکن بوده و اسکنرها هم بدین شیوه فریب می خورند.

هکرها می گویند برای طراحی این دست تنها ۱۵ دقیقه وقت صرف کرده اند، اما تکمیل ساخت آن مستلزم ۳۰ روز صرف وقت و تهیه بیش از ۲۵۰۰ عکس بوده است. لذا این کار صرفا با هدف اثبات این موضوع انجام شد که هک کردن این روش تایید هویت هم ممکن است.